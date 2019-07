Zoo Dvůr Králové poslala do Austrálie čtyři psy hyenové

Zoo Dvůr Králové nad Labem poslala do Austrálie čtyři samce ohrožených psů hyenových. Jejich novým domovem bude připravovaná expozice v Taronga zoo v Sydney. Rok a půl stará zvířata urazí do Austrálie cestu dlouhou 16 700 kilometrů. Bude to tedy vůbec nejdelší transport zvířat do jiné zoo v historii dvorské zahrady. Informovala o tom zooložka Gabriela Linhart z dvorské zoo.

Na pražské letiště čtveřice psů v přepravních bednách vyrazila ze Dvora Králové ve čtvrtek ráno. Let bude trvat 29 hodin s mezipřistáním v katarském Dauhá. "Na letišti v Kataru stráví před dalším letem téměř celou noc," uvedla Linhart. Psi před cestou nedostali sedativa ani nebyli uspáni. Krmení cestou dostávat nebudou, pouze pití. "Než vyrazili, dostali ještě v zahradě poslední dávku masa, další je čeká až v Austrálii," uvedla zooložka.

Zoo Dvůr Králové patří v chovu psů hyenových mezi světovou špičku. "Od 70. let minulého století se u nás do dospělosti podařilo odchovat více než 150 mláďat. Navíc jsme v Česku a na Slovensku jedinou zahradou, kde můžou lidé psy hyenové vidět," řekla Linhart.

Nynější smečka psů hyenových v dvorské zoo vznikla v roce 2016 spojením samice Fiony dovezené z Itálie a dvou bratrů dopravených ze zoo ve Francii. "Zvířata si mimořádně sedla, což potvrzují i každoroční početné vrhy štěňat. Během tří let se smečka rozrostla dohromady o 24 mláďat," uvedla Linhart. Díky pravidelným odchovům musí dvorský safari park hledat pro tyto kriticky ohrožené africké šelmy nová působiště.

Psi hyenoví patří mezi africké šelmy ohrožené vyhubením. Jsou považováni za jedny z nejohroženějších savců planety. Počet volně žijících jedinců je odhadován na 6600 kusů. Největší hrozbou pro ně je nákaza psinkou, kterou roznášejí toulaví domácí psi, dále nelegální lov a také zmenšování jejich loveckých teritorií.