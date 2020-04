Zoo Hodonín pořídilo murénu hvězdovitou, ryba se už zabydlela

Mořská nádrž v Zoo Hodonín má nového obyvatele, murénu hvězdovitou. Zahrada kvůli ní musela nádrž upravit tak, aby z ní nevylezla. Zoo to uvedlo na svém webu. Návštěvníci hadovitou rybu ale ještě nemohou vidět, protože zoo je kvůli koronavirovým opatřením uzavřena. Muréna se v mořské nádrži zabydlela poslední březnový den.

"Nádrž jsme museli upravit tak, aby z ní nemohla vylézt. Jsou to zvídaví živočichové a pokud by se jí podařilo nějakou skulinou utéct, znamenalo by to pro ni smrt. Živé kameny jsme přeskládali tak, aby pro ni vznikl vhodný úkryt. Původní obyvatele nádrže by vzhledem k jejich velikosti neměla ohrozit. Pokud by však docházelo k nějakým problémům, přemístíme je do jiného akvária," uvedla zooložka Lenka Štursová.

Rybu si návštěvníci s žádnou jinou nespletou. Její hadovité tělo je bílé s typickými černými, hnědými a žlutými skvrnami. V přírodě murény dorůstají délky jednoho metru a jejich krev je jedovatá.

Jde o dravý, masožravý druh, patří k nejaktivnějším murénám. Žije v útesových mořích v hloubkách od dvou do třiceti metrů. Obývá Indický a Tichý oceán.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Návštěvníci v ní uvidí přes 1000 zvířat asi 280 druhů. Loni do ní zavítalo 195 403 lidí, meziročně zhruba o 23 tisíc více. Padl tak návštěvnický rekord právě z roku 2018, kdy do zoo zamířilo 172 140 lidí. Letos je zoo zhruba od poloviny března uzavřena z důvodu opatření proti šíření nového typu koronaviru.