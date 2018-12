Zoo obdarovala zvířata. Co dostali velbloudi nebo vydry?

Předčasnou štědrovečerní nadílku dobrot nyní dostávají zvířata ve zlínské zoologické zahradě. Návštěvníci přinesli pod tamní vánoční strom řadu dárků, ošetřovatelé proto zvířatům přilepšují již nyní. Lidé nosí velké množství zeleniny, ovoce, oříšků, sušeného pečiva, řekla v sobotu mluvčí zahrady Romana Bujáčková.

Vydry tak v sobotu dostaly například žluté melouny. "Hrály si s nimi, také si na nich pochutnaly. U velbloudů jsme servírovali pořádnou porci zeleniny a drobných kousků sušeného pečiva. Klokani dostali okusy různých větví stromů," uvedla mluvčí.

Zvířata však dostanou dobroty i na Štědrý den, kdy jim připraví pochutiny jejich ošetřovatelé. Například zebry, antilopy nebo sloni dostanou červená jablíčka, drobné opičky kotulové veverovití si pochutnají na datlích, fících, oříškách i tropickém ovoci. Pro papoušky ara budou připraveny hrozny a oříšky. Rejnoci dostanou extra velké krevety a chobotničky.

"V tropické hale dostanou opičky chvostani a tamaríni speciální pamlsek složený z několika druhů müsli, oříšků, medu a bílého jogurtu. To je pro ně největší pochoutka," uvedla Bujáčková.

Některá zvířata dostanou stejné věci jako obvykle, například lachtani a tučňáci budou mít ryby, které mají ze všeho nejraději, připravena pro ně však bude vydatná porce.

Na Štědrý den bude zoo otevřená od 08.30 do 14.00, děti do 15 let zaplatí za vstupné jen jednu korunu.