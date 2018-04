Zoo Ostrava chystá ornitologický program ke dni ptactva

Ostravská zoologická zahrada připravila na sobotu speciální program u příležitosti Mezinárodního dne ptactva. Návštěvníci si areál zahrady mohou prohlédnout s ornitologem Lukášem Jonákem, připraveny budou i další aktivity s ptačí tematikou, řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Areál ostravské zoo je v lokalitě Velkého ostravského lesa. Díky stále přírodnímu charakteru některých jeho částí je tak i útočištěm pro řadu druhů volně žijících ptáků. "Vzhledem k tomu, že v tuto dobu ještě nejsou na stromech listy, lze ptáky pozorovat relativně snadno. V posledních letech bylo v areálu zoo vyvěšeno více než dvě stovky nejrůznějších budek pro zvýšení hnízdních možností," uvedla Nováková.

Ornitologická procházka začne u výukového centra zoo od 10.00 a potrvá zhruba hodinu. Pro snadnější pozorování ptáků si návštěvníci s sebou mohou přinést dalekohled nebo třeba atlasy.

"Mezi 11.00 a 16.00 budou připraveny ve výukovém centru zoo a jeho okolí aktivity a soutěže na ptačí téma, třeba poslouchání ptačích hlasů, poznávání ptačího peří a ptačích vajec, výstava budek a další," uvedla Nováková. Už tradičně zoo zvýhodní při vstupu také všechny nositele ptačího příjmení. Pokud se prokážou občanským či jiným průkazem s fotografií, zaplatí zlevněné mimosezonní vstupné.

Mezinárodní den ptactva připadá na 1. dubna. Slaví se od roku 1906, kdy byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Českou ornitologickou společností byl Ptákem roku 2018 vyhlášen zástupce sov sýček obecný, který patří v ČR k silně ohroženým druhům. "Dříve patřil sýček na našem území k nejhojnějším druhům sov. Za poslední desítky let však jeho populace velmi poklesla," řekla Nováková. Zoo Ostrava je aktivně zapojena do ochrany této menší sovy. Od roku 2003 spolupracuje se Záchrannou stanicí v Bartošovicích na Novojičínsku a Správou Chráněné krajinné oblasti Poodří na projektu posílení populace sýčka obecného ve volné přírodě. Do konce roku 2017 Zoo Ostrava bezplatně poskytla bezmála stovku v zoo odchovaných mláďat, která byla vypuštěna do přírody.