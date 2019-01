Zoo Ostrava chystá tři stavby. Začít chce průchozí voliérou pro kondory

V ostravské zoologické zahradě by v nejbližších letech mohly vzniknout další nové expozice. Z velkých projektů zahrady je nejblíže realizaci průchozí voliéra pro kondory, následovat by měl velký přírodní výběh pro gibony a kopytníky a poté expozice makaků lvích. Řekl to ředitel zoo Petr Čolas. Jde o projekty přibližně za 170 milionů korun.

"Spolu s městem se pokoušíme co nejdříve zahájit projekty, které mají všechny papíry. Snad se povede ve velmi brzké chvíli začít soutěžit projekt voliéry pro kondory," uvedl Čolas.

Průchozí voliéra má vzniknout u bývalého pavilonu kožešinových zvířat, který zoo dosud podle svých možností upravovala. Pavilon byl vybudován ve slepé uličce, což je pro návštěvníky nevyhovující. "Snahou je, aby zahradou slepé cesty nevedly. Takže cílem je propojení tohoto místa a vyvedení lidí zpět na hlavní návštěvnickou cestu tak, aby se nemuseli vracet," řekl Čolas. Podle něj jsou průchozí voliéry pro návštěvníky atraktivní, a proto zoo zvolila toto řešení. Předpokládané náklady na vybudování voliéry, kde návštěvníci uvidí několik druhů ptáků, jsou zhruba 30 milionů korun.

Další dva projekty umožní zoo přemístit další zvířata z dosluhujícího pavilonu primátů. Už v minulosti zoo takto přemístila například hulmany, kteří obývají společnou expozici s medvědy, šimpanzi a kočkodani Dianini jsou zase v novém Pavilon evoluce a v ostrovních a průchozích expozicích jsou umístěni lemuři.

"Když se nám povede vymístit ještě makaky a gibony, tak už na pavilonu budou zůstávat pouze mandrilové," uvedl Čolas. Snahou zoo je v budoucnu pavilon zbourat. Expozice vzniknou pod venkovním výběhem lvů v lese, který zasahuje až k výběhu slonů. Cenový předpoklad u expozice pro makaky je přes 60 milionů korun a u gibonů a kopytníků zhruba 80 milionů korun. Podle Čolase jde ale o komplexní projekty, které řeší rozsáhlé území včetně potřebné infrastruktury.

Zlepšení služeb pro návštěvníky si zoo slibuje od plánové obměny dosluhujícího občerstvení, kterou by chtěla realizovat nejpozději do pěti let. "Chceme ho nahradit zařízeními, která budou splňovat všechny prostorové, estetické a jiné nároky," uvedl Čolas.