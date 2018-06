Zoo Ostrava chystá večerní komentované prohlídky

Ostravská zoologická zahrada chystá pro své návštěvníky na léto večerní komentované prohlídky. Procházky s průvodcem se uskuteční každý prázdninový pátek a první je připravena na 29. června, řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Během letních prázdnin budou v ostravské zoo večerní komentované prohlídky s průvodcem, při nichž návštěvníci mohou zažít, co se děje v zoo po zavírací době a jak se chovají zvířata po setmění. Chování zvířat je totiž navečer jiné než během dne," uvedla Nováková. Mnohem aktivnější bývají k večeru například kočkovité šelmy, jeleni nebo sovy. Naopak zvířata aktivní přes den je možné pozorovat, jak se ukládají k spánku.

Prohlídky budou začínat ve 20.00 a potrvají dvě až tři hodiny. Pohyb po zoo bude možný pouze s průvodcem. "Vzhledem k časové náročnosti prohlídky doporučujeme zvážit účast nejmenších dětí," uvedla Nováková.

Večerní prohlídky potrvají do konce prázdnin a budou zpoplatněny jako běžné vstupné. Dospělí tak zaplatí 110 korun, děti do 15 let, studenti do 26 let a senioři 80 korun. Kvůli omezené kapacitě je ale nutná rezervace, kterou lze nově provést přes rezervační systém. Večerní prohlídky se konají pouze za příznivého počasí.

Zoo loni navštívilo 506 973 lidí, což bylo o něco méně než v roce 2016. I přes mírný pokles návštěvnosti se zahradě ale potřetí ve více než pětašedesátileté historii podařilo prolomit půlmilionovou hranici návštěvníků. Patří tak k nejvyhledávanějším turistickým cílům v regionu.