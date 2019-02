Zoo Ostrava plánuje přivézt nová zvířata. Půjde o lva, šimpanze či hrocha

Ostravská zoologická zahrada by letos chtěla získat několik nových zvířat. Vrátit by se také ze své pražské mise mohl v první polovině roku samec lva indického Sohan. K tamním samicím byl převezen na podzim roku 2017, protože chovatelé předpokládali, že by mohl přispět k rozmnožení pražských lvů, což se zatím nepodařilo. Řekla to mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Sice se několikrát pářil, ale samicím se nepodařilo zabřeznout. Podobně jako u nás se dělalo vyšetření," uvedla Nováková. U samice Suchi se ukázalo, že je neplodná a pro druhou samici Ginni je jedinou šancí na potomstvo umělá inseminace, která byla provedena počátkem ledna. "Nyní se čeká, jestli samice zabřezla. Pokud ne, tak se to zkusí ještě jednou. K tomu, aby tam proběhla ovulace u samice, je potřeba, aby tam byl samec, aby ji vybudil. Takže samec tam ještě nějakou dobu pobude," uvedla Nováková. Pak by se Sohan měl vrátit do Ostravy, kde se před jeho odjezdem předpokládalo, že jeho partnerka Kiba je březí. Nakonec se to nepotvrdilo a další pokusy o páření by měly následovat po Sohanově návratu.

Z dalších šelem by měl být dovezen mladý samec levharta cejlonského. Zoo má staršího samce a zároveň mladou samičku. Dovoz mladého samce by tak mohl přinést naději na odchov mláďat. Přivezena by měla být také samička pandy červené jako náhrada za uhynulou samici, která v zoo odchovala i mláďata. V zoo tak vznikne nový pár.

"Dále bychom rádi doplnili skupinu šimpanzů hornoguinejských o další samice," uvedla Nováková. Loni zoo získala nového samce. Zoo se už dříve s koordinátorem chovu dohodla na dovozu nových zvířat, aby měla chovnou skupinu čistokrevných šimpanzů. Původní čtyři šimpanzí samice totiž jako kříženci neměly doporučení k dalšímu rozmnožování a byly z Ostravy v roce 2016 přemístěny do lipské zoo. "Teď máme čistokrevné šimpanze a ta skupina může být ještě větší, protože to umožňuje kapacita pavilonu," řekla mluvčí. Příchod nových zvířat by měl přispět ještě k většímu napodobení přirozených podmínek, protože tito primáti žijí ve větších skupinách.

Do Ostravy by mohl přicestovat i nový hroší samec. "Jakmile ostravský koordinátor sesbírá potřebné podklady od všech chovatelů hrochů obojživelných pro aktuální vydání Evropské plemenné knihy, doporučí dovoz nejvhodnějšího samce do Ostravy," doplnila Nováková. Jednapadesátiletý hroch Honza, který byl nejstarším obyvatelem zahrady, uhynul loni. Do indického výběhu safari pak budou dovezeny tři samice buvola domácího.

"Ale neumíme zcela jistě říci, zda se opravdu podaří přivézt všechna výše zmíněná zvířata, stejně jako kdy se tak případně stane," upozornila mluvčí. V některých případech se totiž stále jedná s koordinátory evropských záchovných programů.