Zoo Praha staví novou expozici pro psouny prériové

Zoo Praha staví v horní části zahrady expozici pro psouny prériové. Bude velká zhruba 150 metrů čtverečních a zoologická zahrada za ni zaplatí přibližně 1,5 milionu korun. Hotová by měla být do konce léta, sdělila mluvčí zoo Lenka Pastorčáková. V místě původního výběhu psounů vzniká expozice australské fauny. Návštěvníkům by se měla otevřít v příštím roce. Ještě letos by zoologická zahrada podle dřívějšího vyjádření jejího ředitele Miroslava Bobka měla zpřístupnit Rákosův pavilon s nejvzácnějšími druhy papoušků.

Severoamerické hlodavce psouny prériové chová pražská zoo od roku 2000. Momentálně jich má sedm. V rámci zahrady se nebudou stěhovat poprvé. Původně měli útočiště v jednom cípu pavilonu bizonů. Podhrabali se ale do vedlejšího výběhu velbloudů a následná péče o ně byla problematická. Proto vznikla vyzděná expozice za ostrovem lemurů, kde žili dosud.

Na místě výběhu psounů buduje zoo expozici australské fauny. Podle Pastorčákové by měla být otevřena na jaře příštího roku. Ďábli medvědovití neboli tasmánští čerti, kteří budou hlavním lákadlem pro diváky, dorazí do zoo na podzim, řekla Pastorčáková. V šesti nových výbězích a dvou voliérách by se kromě čtveřice tasmánských čertů měli zabydlet vombati, klokani a australští ptáci. Expozice s plochou zhruba 0,35 hektaru by měla stát přibližně 69 milionů korun.

V sousedství budoucí australské expozice stojí Rákosův pavilon. Návštěvníkům by měl být zpřístupněn podle dřívějšího vyjádření ředitele Bobka na konci léta. K vidění tu budou nejvzácnější druhy exotických ptáků, zejména papoušků, třeba arové Learovi. Výstavbu pavilonu exotických ptáků zaplatil soukromý dárce Stanislav Rákos, jehož jméno budova nese.

Pražská zoologická zahrada mimo jiné chystá stavbu nového pavilonu goril. První výběrové řízení na zhotovitele zrušila. Následně navýšila cenu z 243 milionů na 272,5 milionu korun, za kterou má být pavilon postaven. Firmy se do 2. srpna mohou do veřejné soutěže hlásit.

Zoo Praha patří k nejnavštěvovanějším místům v hlavním městě. Loni do ní zavítalo téměř půl druhého milionu lidí.