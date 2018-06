Zoo Praha úspěšně dopravila do Mongolska další koně Převalského

Pražská zoologická zahrada úspěšně dopravila do Mongolska další čtyři klisny koně Převalského a ve středu je vypustila do míst jejich původního výskytu, do oblasti Gobi. V programu Návrat divokých koní se tak do Mongolska dostalo z Evropy 31 zvířat, uvedla zoo v tiskové zprávě.

Armádní speciál se čtyřmi klisnami na palubě odstartoval z vojenského letiště v Praze-Kbelích v úterý a po dvou mezipřistáních dosedl na letištní plochu v mongolském Bulgan Sumu ve středu dopoledne místního času. Nákladní auta poté převezla klisny Yanju, Spinu, Hannu a Helmi do oblasti Takhin Tal v národním parku Gobi B, kde byly vypuštěny do aklimatizační ohrady.

Klisny pocházejí z chovů ve Švýcarsku, Německu a Finsku a v Čechách před odletem do Mongolska strávily několik měsíců v aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově. Jejich transport do Mongolska byl v pořadí osmým, který organizuje pražská zoo ve spolupráci s českou armádou. Před nimi z Prahy do Mongolska odletělo 26 klisen a jeden hřebec. Další čtyři koně byli letecky přepraveni do chráněné oblasti Gobi B vnitromongolským transportem.

Snahy o navrácení ohrožených zvířat zpět do vlasti jejich předků začaly na konci 80. let. První transport do Mongolska se uskutečnil v červnu 1992 a od roku 2011 Zoo Praha samostatně organizuje transporty do západního Mongolska. Podle předchozích informací zoo je program úspěšný a koně se v Mongolsku rozmnožují.

Peníze na návrat koní do přírody plynou z výnosů pražské zoo. Z každé prodané vstupenky do zoologické zahrady jsou vyhrazeny dvě koruny na pomoc ohroženým druhům.