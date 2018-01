Zoo Praha zachraňuje vedle koní a goril i málo známé druhy

Autobus, který pět let jezdí v okolí kamerunské rezervace Dja, vystřídá letos v dubnu jeho mladší následovník. Projekt Toulavý autobus je jednou z činností, jimiž Zoo Praha přispívá k ochraně ohrožených druhů přímo v jejich domovině, v tomto případě gorily nížinné. Podobných projektů má pražská zoologická zahrada několik, řekl její ředitel Miroslav Bobek. Peníze na ně zoo získává ze sbírek a dotací, například nový autobus zaplatí Magistrát hlavního města Prahy.

U goril se Zoo Praha snaží zejména změnit smýšlení lidí v Kamerunu, kteří je mnohdy považují za zdroj masa. Autobus přiváží od ledna 2013 děti z okolí rezervace Dja na exkurze do záchranné stanice pro primáty v Méfou nebo na další místa, která se věnují záchraně ohrožených zvířat. Kromě goril jsou to například luskouni, savci, kteří se živí hlavně mravenci a termity a mají tělo pokryté šupinami. Luskouni dříve žili i v Asii, tam je už ale lovci téměř vyhubili - luskounům jsou totiž připisovány zázračné vlastnosti v tradiční asijské medicíně. "Chceme zahájit výzkumný projekt, zjistit, jaká je jejich populační hustota, kde žijí a kde je potřeba je vracet zpět do přírody," řekl Bobek. Výzkum by měl zmonitorovat i jejich ilegální lov a obchod s nimi.

Zoo v Praze je proslulá chovem koňů Převalského a projektem, ve kterém je vrací zpět do volné přírody. Další transport koní do Mongolska je naplánován na letošní 19. červen. Zoo se chce věnovat i k ochraně dalších druhů ve střední Asii. "Rozhodl jsem se jít do záchrany sajg, které postihla epidemie, která vypukla zrovna v době, kdy jsem byl v Mongolsku," uvedl Bobek.

Sajgu mongolskou, příbuznou antilop, kromě epidemie moru ohrožují pytláci. Podle Bobka zaplatila pražská zoo obojky s vysílači, díky kterým je možné pohyb sajg monitorovat.

V Mongolsku žije také další ohrožené zvíře, divoký velbloud. Jeho domovem je Národní park Gobi A, ležící na hranicích s Čínou. Odhaduje se, že v oblasti přežívá nejvýš několik stovek těchto zvířat. Ve spolupráci s Brity hodlá pražská zoo divokým velbloudům pomoci, prvním českým příspěvkem pro Gobi A se stal loni motocykl pro místní ochránce.

Ochrana zahrnuje podle Bobka i méně nápadné činnosti, které ale přírodě někdy prospějí více než ty hodně viditelné. Zmínil třeba stavbu studny v Mongolsku, patří sem i podpora sadby užitkových stromů nebo chov hospodářských zvířat ve střední Africe, které mají místním lidem zajistit jiný zdroj obživy než lov ohrožených zvířat pro maso.

Peníze na ochranu ohrožených druhů v jejich domovině získává Zoo Praha sbírkami a akcemi, jako je například Dvoukoruna ze vstupného, nebo z dotací z České rozvojové agentury a ministerstva životního prostředí. Nově půjdou na tyto projekty peníze z prodeje dezertů pro děti Krajanka ZOO. Z každého kelímku dostane zoo deset haléřů, podle odhadů by to mohlo být ročně až několik milionů korun. V letech 2010-2017 putovalo na podobné projekty 32,2 milionu korun, z toho 17,5 milionu na záchranu koní Převalského.