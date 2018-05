Zoo Tábor má nový přírůstek. Narodilo se bílé klokaní mládě

Zoo Tábor se v těchto dnech těší z druhého klokaního přírůstku. Stejně jako rodiče i jeho o rok starší sourozenec je mládě zcela bílé. V táborské zoologické zahradě totiž žije albinotická forma klokana rudokrkého, pro kterou je bílá barva srsti typická. O narození mláděte informovala zoo na svém webu.

Otcem mláděte je samec jménem Skippy, který žije v Táboře už šestým rokem. Matkou pak samice, která do zoo přijela na konci roku 2016 z Německa. "Záměr vytvořit klokaní pár se vydařil, oba si padli do oka takřka okamžitě," píše zoo na svých stránkách. Už loni na jaře tak mohla přivítat první klokaní mládě. To letošní zatím tráví nejvíce času ve vaku u své matky.

"Vývoj klokanů je velmi specifický. Novorozené mládě je po příchodu na svět velmi malé, měří zhruba kolem tří centimetrů a není vůbec vyvinuté. Rodí se zcela holé, slepé a bez zadních končetin. Drápky se zachytí matčiny srsti a pomocí hmatu se dostane až do jejího vaku. Zde se přisaje k bradavce, začne sát mléko a růst. Vystrkovat hlavu začne v některých případech i po sedmi měsících," řekl mluvčí táborské zoo Filip Sušanka. I po opuštění matčina vaku se mládě zhruba další půlrok vrací na kojení.

Nově narozené mládě zatím nemá jméno. "A to je příležitost pro naše příznivce a fanoušky. Stejně jako loni totiž vyhlašujeme soutěž o pojmenování našeho klokánka. Posílejte nám tipy na jméno na náš facebookový profil, autory nejlepších návrhů oceníme zajímavými cenami," vybídl Sušanka.

Zoo Tábor je jednou z nejmladších zoologických zahrad v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji před likvidací a rozprodáním zvířat zachránil pražský developer a biolog Evžen Korec. Loni zoo navštívilo 77 tisíc lidí. Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat, kterých zde aktuálně žije přes 300.