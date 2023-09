Slovenský návrh novely zákona o pobytu cizinců by měl omezit příliv běženců

Běženci na Slovensku by už neměli automaticky dostávat potvrzení o možnosti setrvat v zemi a obnovit by se mělo vyhošťování migrantů, které je pozastaveno v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. V novele zákona o pobytu cizinců to dnes navrhla úřednická vláda premiéra Ľudovíta Ódora, a to v reakci na výrazný nárůst nelegální migrace.

Předlohu ještě projedná parlament, který má na čtvrtek naplánovány hned tři mimořádné schůze. Kabinet žádá, aby návrh poslanci projednali ve zrychleném režimu, což by umožnilo jeho definitivní schválení už na jedné parlamentní schůzi.

Za prvních necelých osm měsíců letošního roku Slovensko na takzvané západobalkánské trase odhalilo zhruba 24.500 migrantů, kteří do země přišli nelegálně. Za celý rok 2022 to bylo téměř 10.900 běženců a předtím jen stovky lidí ročně. Slovensko je na této trase tranzitní zemí pro cestu do západní Evropy. Na Slovensko se uprchlíci dostávají z Maďarska.

V případě schválení vládního návrhu už slovenská policie nebude povinna vydávat běžencům doklad o jejich setrvání v zemi. Podle ministerstva vnitra se tak Slovensko stane pro běžence méně atraktivní. Obnovit by se měl také praktický výkon vyhošťování migrantů ze Slovenska, který země pozastavila během pandemie. Toto pozastavení nucených odsunů běženců trvá i v současnosti kvůli tomu, že v zemi nadále právně platí stav mimořádné situace kvůli covidu-19, byť epidemická situace v zemi je příznivá a prakticky všechny restrikce Slovensko už dříve zrušilo.

Příliv migrantů na Slovensko začal prudce stoupat loni, kdy Česká republika a Rakousko v reakci na vývoj dočasně zavedly kontroly na hranicích se Slovenskem.

Nynější migrační vlnu na Slovensku využil v kampani před nadcházejícími předčasnými parlamentními expremiér Robert Fico k výpadům proti policii, úřednické vládě i prezidentce Zuzaně Čaputové. Fico, jehož strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) se podle většiny dosavadních průzkumů těší největší popularitě, kritizoval například to, že migranti dostanou na Slovensku od policie zmíněný doklad, na jehož základě se mohou volně pohybovat. Slovenský policejní prezident Štefan Hamran v pondělí řekl, že povinnost vystavit takové potvrzení zavedla Bratislava v roce 2018, kdy byl u moci právě Směr-SD.