Snadné sjednání, nezávazná žádost a rychlost. Jaké jsou výhody nebankovních půjček?

Potřebujete rychle nějaký finanční obnos, ať už třeba na opravu pračky, automobilu či na nákup elektroniky, ale do výplaty je ještě daleko? Při sjednávání půjčky máte dvě možnosti: nebankovní a bankovní půjčku. Jaké jsou výhody těch nebankovních a proč na ně někteří klienti nedají dopustit?

Snadné sjednání bez zbytečného papírování

Nemáte rádi zdlouhavé papírování a raději vše vyřizujete rychle a efektivně? Právě snadné vyřízení je jednou z výhod nebankovních půjček. Žádost vyřídíte snadno a rychle a ušetříte si cestu do banky. Nebankovní půjčka lze sjednat i z pohodlí domova během pár minut.

Nezávazná žádost

Zajímá vás, jakou nabídku dostanete, ale nechcete se k ní upisovat dopředu? Při sjednávání nebankovní půjčky máte možnost podat si nezávaznou žádost. Jakmile ji odešlete, dostanete ihned konkrétní nabídku. Zda na ni kývnete či nikoliv, záleží na vás.

Peníze na účtu do několika minut

V případě, že se vám nabídka zamlouvá a chcete na půjčku kývnout, peníze budete mít na účtu do několika minut. Bez zdlouhavé konzultace a papírování. Danou částku tak můžete hned čerpat a využít ji k proplacení čehokoliv, co potřebujete.

Podmínky k získání půjčky

Další výhodou nebankovních půjček jsou také podmínky, které musíte splnit, abyste mohli půjčku získat.

Nejčastěji je nutné:

· vejít se do věkového omezení od 18 do 64 let,

· mít české občanství,

· být majiteli bankovního účtu a také doložit, že máte pravidelný příjem.

Klienti oceňují také různorodost finančního obnosu, jenž vám může být poskytnut. Zatímco banky mají jasně stanovené finanční částky začínající v řádu desetitisíců, v rámci nebankovní půjčky si můžete půjčit třeba i pár stovek.

Odložení splacení půjčky či expresní vyplacení

Společnost FlexiFin, která se řadí k známý poskytovatelům půjček a má licenci k poskytování spotřebitelských úvěrů od České národní banky, nabízí také několik speciálních služeb. Jednou z nich je takzvané "Klidné spaní". Jedná se o službu, která vám za měsíční poplatek umožňuje odložení splatnost půjčky o 2 měsíce. Další zajímavou funkcí je "Presto”. Tu využívají klienti, kteří potřebují peníze skutečně okamžitě. Finanční částku tak mohou mít na účtu již do tří minut po jejím schválení.

Jestliže se dostanete do nečekané životní situace a budete nutně potřebovat nějaký finanční obnos a je vám mezi 18 až 64 lety, máte české občanství, vlastní bankovní účet i pravidelný příjem, můžete si zažádat o nebankovní půjčku. Peníze budete mít na účtu do několika minut a můžete je ihned využít k proplacení neodkladných záležitostí. Než se rozhodnete, u koho o nebankovní půjčku zažádáte, přečtěte si pečlivě podmínky a případně i několik recenzí dané společnosti.