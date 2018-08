Alisson poprvé trénoval v Liverpoolu. Karius je na odchodu

Nejdražší brankář historie má za sebou první trénink v novém působišti. Alisson Becker odcestoval s Liverpoolem na soustředění do francouzského Evianu a okamžitě ukázal, proč stál tak velké peníze. To další dva gólmani slavného celku momentálně řeší další angažmá. Podle britského tisku by měli v následujících dnech odejít nešťastník Loris Karius i Simon Mignolet.

65 milionů liber poslal anglický Liverpool do Říma, aby získal brankáře Alissona Beckera a udělal z něj nejdražšího gólmana v historii. Nyní už je brazilský reprezentant, který se také zúčastnil uplynulého světového šampionátu, se svými novými spoluhráči na soustředění ve Francii.

V úterý se pětadvacetiletý borec zúčastnil prvního tréninku a ukázal, proč za něj na Anfeild Road vysázeli pořádný balík. Svět okamžitě obletělo video s jedním z Alissonových parádních zákroků, který vytáhl proti střele Marka Grujiče.

Jednička pro nadcházející sezonu je tak jasná, trenér Jürgen Klopp nyní přemýšlí nad obsazení druhého a třetího brankáře. Podle britského plátku The Telegraph totiž z klubu pravděpodobně odejde smolař Loris Karius, jenž předvedl katastrofální výkon ve finále Ligy mistrů a nedařilo se mu ani v dosavadních přípravných duelech. Mohl by zamířit zpět do rodného Německa, kde o něj stojí Bayer Leverkusen.

Nové angažmá pravděpodobně získá také Simon Mignolet, o kterého se zajímají turecký Besiktas a slavná Barcelona.