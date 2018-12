Anketu Sportovec roku ovládla "obojživelnice" Ester Ledecká

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká s rekordním náskokem vyhrála anketu Sportovec roku. Druhá Martina Sáblíková za ní skončila o 759 bodů. To je o 23 bodů větší odstup, než byl při dosud rekordním triumfu tehdejší wimbledonské šampionky Petry Kvitové v roce 2011.

Třetí příčku mezi jednotlivci obsadil stříbrný biatlonista z olympijského sprintu Michal Krčmář. Nejlepším kolektivem se staly vítězky tenisového Fed Cupu. Jde o osmé vítězství některého z tenisových týmů za posledních deset let.

Ledecká byla favoritkou letošního ročníku novinářské ankety prakticky hned od února, kdy na olympiádě v Koreji vyhrála superobří slalom na lyžích i paralelní obří slalom na snowboardu. Na první místo ji ve druhém kole hlasování nedalo jen sedmnáct z 244 členů Klubu sportovních novinářů.

Královna bílých svahů na trůnu vystřídala biatlonovou mistryni světa z roku 2017 Gabrielu Koukalovou a stala se dvanáctou ženskou vítězkou za posledních třináct let. Nadvládu žen přerušil jen v roce 2016 olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

Ledecká se na pódiu při slavnostním ceremoniálu objevila počtvrté. V letech 2013 a 2015 byla nejlepší juniorkou roku a loni skončila pátá mezi jednotlivci.

Triumf jí přála i jedna z nejúspěšnějších tváří ankety Sáblíková, která už posedmé skončila na pomyslných stupních vítězů. "To, co Ester předvedla, se ještě nikomu nikdy nepodařilo. Jsem ráda, že jsem mohla být i v dějišti olympiády a zažívat, že se to povedlo našemu sportovci. Ester je do toho zažraná a snaží se. Přeju jí to jak nikomu. Je to neuvěřitelné," řekla trojnásobná nejlepší česká sportovkyně roku.

Fedcupový tým vyhrál anketu popáté od roku 2011. Za posledních deset let se k tomu přidaly ještě tři triumfy daviscupového výběru. Tenisovou nadvládu v tomto období narušili jen v roce 2010 hokejová reprezentace a loni hráči malého fotbalu. Za tenistkami letos skončili basketbalisté ČR a hokejisté mistrovské Komety Brno.

V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní reprezentace, vyhrála plavkyně Barbora Seemanová, trojnásobná medailistka z mládežnické olympiády. Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu získala in memoriam tenistka Jana Novotná.