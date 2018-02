Arbitrážní soud zrušil ruské tresty. Právník: Posiluje to podvodníky

Arbitrážní soud pro sport CAS v Lausanne zrušil kvůli nedostatku důkazů doživotní tresty za doping pro 39 ruských sportovců. Pro jedenáct z nich ale nadále platí, že nesmějí startovat na nadcházejících olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Ruští sportovci byli původně potrestáni za dopingové podvody na olympiádě v Soči v roce 2014 a přišli i o dosažené výsledky z domácích her. Arbitráž, na kterou se obrátilo 42 z 43 potrestaných, však dnes v 28 případech rozhodla o jejich navrácení do výsledkových listin.

Arbitráž v období od 22. do 27. ledna vyslechla každého z potrestaných sportovců. Před komisí vypovídal také bývalý ředitel moskevské laboratoře Grigorij Rodčenkov, který na státem organizovaný doping upozornil. Vystoupil před ní i Richard McLaren, na základě jehož zprávy MOV sportovce potrestal.

Některé medaile zůstanou

"CAS se jednohlasně shodl, že důkazy předložené MOV neměly v individuálních případech stejnou váhu," uvedla arbitráž v prohlášení. "V 28 případech nebyly dostatečné k potrestání za doping. V jedenácti ano, byl proto potvrzen verdikt MOV, ale s tím rozdílem, že místo doživotních trestů byl sportovcům zakázán pouze start na nejbližších zimních olympijských hrách," dodal.

Rusku by tak měly zůstat zlaté medaile, které v Soči získali běžec na lyžích Alexandr Legkov a skeletonista Alexandr Treťjakov. Celkem výpravě opět náleží devět ze třinácti původně odebraných cenných kovů. Zpátky naopak Rusové nedostanou dvě zlaté medaile bobistů a zatím ani dvě stříbra biatlonistek.

Soud se totiž zatím nezabýval tresty pro Olgu Zajcevovou, Olgu Viluchinovou a Janu Romanovovovou, jež ukončily kariéru a jejich případy byly odloženy. Pokud by biatlonistky neuspěly s odvoláním, získala by česká štafeta dodatečně bronz. Kromě biatlonistek CAS nejednal ani o případu bobisty Maxima Bělugina, který se proti trestu neodvolal.

Rozhodnutí arbitráže navíc znamená, že 28 omilostněných sportovců může požadovat dodatečnou nominaci na olympiádu v Pchjongčchangu. K tomu však potřebují pozvání od MOV, protože kvůli dopingové aféře byl suspendován Ruský olympijský výbor. Ministr sportu Pavel Kolobkov už prohlásil, že Rusko o dodatečné pozvánky bude usilovat. Nominace navíc už byly uzavřené minulý týden.

"Očekávám, že Mezinárodní olympijský výbor uzná rozhodnutí CAS a bezpodmínečně zajistí ruským sportovcům účast na blížící se olympiádě," prohlásil Kolobkov. "Za poslední rok prožili velmi těžké časy a teď to chtějí hodit za hlavu a dělat to, co mají nejradši - soutěžit ve férovém boji," uvedl.

Právníkova kritika

Právník Jim Walden, který zastupuje hlavního svědka o dopingovém systému v Rusku Grigorije Rodčenkova, považuje rozhodnutí CAS za posílení podvodníků. Verdikt mezinárodní sportovní arbitráže, která v 28 případech zrušila tresty za dopingové podvody pro ruské sportovce a vrátila je do výsledkových listin her v Soči, ostře kritizoval.

Bývalý šéf moskevské antidopingové Rodčenkov, který na státem organizovaný doping upozornil, svědčil také při řízení u arbitráže. CAS v 28 případech rozhodl, že pro potrestání ruských sportovců ze strany Mezinárodního olympijského výboru nebyl dostatek důkazů. Dalším jedenácti ruským sportovcům zrušil doživotní zákaz startu na olympijských hrách, ale zakázal jim účast v Pchjongčchangu.

Rodčenkovův právník s tím nesouhlasí. "Tohle rozhodnutí CAS jenom posiluje podvodníky, ztěžuje cestu k vítězství čistým sportovcům a znamená další nespravedlivý úspěch pro zkorumpovaný ruský dopingový systém a především pro (prezidenta) Putina," uvedl Walden v dnešním vyjádření.