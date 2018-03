Babiš slíbil svazům podporu, mají vytvořit plán investic.

Základní sport je podle České unie sportu (ČUS) v Česku na kolenou. Nic na tom nemění fakt, že ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu sportovci přivezli sedm medailí. Od premiéra v demisi Andreje Babiše dnes zástupci svazů na setkání ve Strakově akademii slyšeli podporu a mají vypracovat investiční plán. Sport tak věří ve slibované navýšení financí i v nový zákon o sportu.

Letos je v kapitole ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, přitom slibovaných bylo sedm. Babiš zástupcům svazů už loni ještě coby ministr financí říkal, že si sport zaslouží okolo 12 miliard, což nyní na schůzce zopakovali se současným mistrem školství Robertem Plagou.

"Je potřeba sport podporovat významněji než v současnosti. Bavili jsme se o tom, že cílová hodnota navýšení je dvanáct až třináct miliard korun. Navyšovat musíme kontinuálně," řekl Plaga po jednání se svazy dopoledne v Praze a odpoledne na mimořádné valné hromadě ČUS v Nymburku delegáty ujistil: "Sport má příslib premiéra, že má a bude mít prioritu. Sport si zaslouží zvláštní přístup."

Sportovci mimo systém

Diskuse o financování sportu v Česku se znovu rozproudila po únorových ZOH. Ač byly úspěšné, nahlas se hovořilo, že většina z medailistů v čele s dvojnásobnou vítězkou Ester Ledeckou vyrostlo mimo systém. "Vlastně jen dva," zmínil předseda ČUS Miroslav Jansta biatlonisty Michala Krčmáře a Veroniku Vítkovou.

Vedení ČUSu si nechalo vypracovat průzkum o ekonomických podmínkách v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech. "A výsledky bohužel potvrdily naše obavy - základní sport je na kolenou," prohlásil Jansta. "Ze sportu od roku 2006 vypadlo dvacet miliard korun. Podfinancovanost sportu je neúměrná."

Nový zákon na podporu

Zástupci svazů s premiérem, ministrem školství i vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou se shodli, že je potřeba nová vize. Efektivnější systém financování se má opírat o nový zákon o podpoře sportu. Agenda sportu by měla z MŠMT přejít pod tzv. agenturu pro sport, což ale není z legislativních důvodů snadné. "Výhledový rámec je, že do dvou let by byl vznik pro nás úspěchem," řekl Hnilička.

Sportovci apelují, že jednat je třeba rychle. Výzkum ukázal, že většina ze skoro 7500 klubů a jednot nemá peníze na činnost, na nábor dětí ani na kvalifikované trenéry. "Stojí to na dobrovolnících, těch ubývá a stárnou," řekl generální sekretář ČUS Jan Boháč. "Když budou scházet nadšenci, kteří v dětech vytvářejí klíčové pouto ke sportu, stěží najdeme další talenty, co se prosadí," řekl Jansta.

Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc problém s žádostmi o finance. "Ten tkví v legislativě. Specifické potřeby sportovního prostředí nelze uspokojovat formou dotací, ale spíše příspěvku, který už není tak striktně určený. Ten je mnohem flexibilnější a řadu věcí by zjednodušil," naznačil Plaga cestu. Velkým problémem jsou sportoviště samotná. "Inventář zastarává, jeho průměrné stáří je 48 let," odhalil Jansta a shodou okolností se pod jedním z delegátů o pár chvil později rozpadla židle. I areál v Nymburku čeká na rekonstrukci.

A právě o investicích se zástupci svazů bavili s premiérem Babišem. Mají do měsíce vypracovat rozvoj infrastruktury. "Máme přijít s jasnými požadavky, co během čtyř let proinvestovat. Předložíme návrhy, co bychom chtěli," řekl Jansta. Nahlas se mluvilo třeba o skokanských můstcích v Harrachově, hokejových halách a atletických stadionech. "Klíčové stavby, které by měly pomoct sportu," řekl Plaga. Jansta doufá, že s jasně vyslovenou podporou státu vzroste o sport i zájem u sponzorů. "A vrátí se společenská zodpovědnost," dodal Jansta.