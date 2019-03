Basketbalisté trénovali s Krpálkem. Šlo jim to, přiznal judista

Basketbalisté Nymburku si zatrénovali s reprezentanty v judu v čele s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem. Hráči středočeského mistrovského celku se nejprve učili padat, poté si vyzkoušeli i chvaty a nakonec si s judisty zahráli basketbal.

Judistická reprezentace je v Nymburku na soustředění a trénink s místními basketbalisty Michaelem C. Myersem, Martinem Peterkou a Martinem Křížem brali jako zpestření. "Mike by byl pro mě dobrý soupeř. Konečně někdo vyšší než já. Pralo by se mi s ním dobře," řekl Krpálek.

"Bylo to zajímavé zpestření mít takové dlouhány na žíněnce. Ukázali jsme jim nějaké chvaty, aby si je vyzkoušeli, a bylo vtipné vidět takhle vysoké kluky, jak lezou do chvatů. Docela jim to i šlo," přidal na webu Nymburku mistr světa z roku 2014 a olympijský šampion z Ria 2016.

Judisté se také pokusili vymyslet chvaty, které by basketbalisté mohli využít při zápase. "Něco jsme jim ukázali, ale asi bych jim to spíš nedoporučoval, protože by to nemuselo dopadnout dobře," přidal Krpálek. "Nevím, jak to využít u basketu, leda bychom chtěli soupeře uškrtit anebo přehodit přes rameno," dodal Peterka.

O pár hodin později si role vyměnili a judisté dorazili na trénink basketbalistů. Zatímco hráči Nymburka zkoušeli judo poprvé, David Klammert v minulosti basketbal nějakou dobu hrál. A nakonec vyhrál i střeleckou soutěž. "Kluci mě určitě nechali, já jsem ale nadšený," prohlásil.