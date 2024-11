Basketbalistky nastoupí v Německu bez opor Reisingerové a Vyoralové

České basketbalistky odehrají nedělní zápas kvalifikace mistrovství Evropy proti Německu už bez pivotky Julie Reisingerové a rozehrávačky Terezy Vyoralové. Obě reprezentační opory vynechají utkání ve Wetzlaru po dohodě s trenérkou Romanou Ptáčkovou, aby mohly léčit zdravotní problémy. Česká basketbalová federace to uvedla na svém webu.

Reisingerová dala ve čtvrtečním zápase s Itálií v Janově 10 bodů a byla s další pivotkou Emmou Čechovou nejlepší střelkyní národního týmu, který prohrál jednoznačně 47:68. Ve skupině I je český výběr po třech zápasech bez vítězství na posledním místě.

"Problém byly ztráty, ale jinak celková hra. Nehrajeme spolu, nebráníme spolu, neútočíme spolu. Hodně špatné utkání, co se týče našeho přístupu. Máme ještě čas na tom pracovat, ale musíme začít u sebe a říct si, co můžeme změnit," řekla dvojnásobná nejlepší česká basketbalistka Reisingerová.

Česko má stejně jako ostatní týmy skupiny I, v níž je ještě Řecko, coby další spolupořadatel závěrečného turnaje, účast na evropském šampionátu jistou, kvůli lepšímu nasazení při losu by ale potřeboval postavení v tabulce vylepšit. "Ale s bilancí 0-3 toho moc dělat nemůžeme. Chce to urvat aspoň poslední tři zápasy, bohužel jsme snad minus 20 a minus 40 ze dvou proher. To bude těžké. Snad se podaří urvat aspoň třetí nebo druhé místo ve skupině," uvedla Reisingerová, která v této sezoně nastupuje za maďarskou Pécs.