Bělohlav: Kdybych necítil podporu hráčů, nejsem tady

Ve velmi nelehké a nezáviděníhodné pozici se ocitl v Pardubicích trenér Radek Bělohlav. Devětačtyřicetiletý bývalý útočník se ujal týmu po odchodu Ladislava Lubiny, Dynamo sice od té doby předvedlo v několika zápasech zlepšený výkon, ale i tak nadále uzavírá extraligovou tabulku. A v klubu řeší další a další problémy. S týmem nebyl v týdnu jeden z asistentů Petr Čáslava, podle spekulací má vedení klubu hledat za Bělohlava náhradu.

Také on sám slyšel, že má po utkání se Spartou končit. Jenže Dynamo skolilo lídra soutěže po zdařilém výkonu 4:3. "Jasně, vím o tom. O to jsou tyhle body a výhra cennější. Vyhrát nad Spartou je přece úžasný, lidi tady byli nadšení, hala bouřila," řekl novinářům Bělohlav. "Možná mělo padnout nějaké rozhodnutí a my jsme tímhle výsledkem někomu něco znepříjemnili," přemítal.

Těšit ho mohl fakt, že hráči se ho evidentně nechtěli zbavit špatným výkonem a porážkou. "Kdybych necítil podporu hráčů, už dávno tady nejsem. Myslím, že je to vyjádření podpory od hráčů. Zápas jsme sice otočili chybou soupeře, ale to je sport, tak to někdy chodí," podotkl Bělohlav.

Sám se snaží hráče chránit před tlakem zvenčí. "Zkouším být tím nárazníkem, aby se to nedostávalo k hráčům. To je ten největší problém. Moc se mi to ale nedaří, jen částečně. Kromě průšvihu v Třinci se ale kluci rvou na hranici svých možností. A budou se rvát až do konce. Pro mě se nic nemění - mám to štěstí, že zítra budu na střídačce," vyhlížel Bělohlav nedělní utkání proti Brnu.

Právě po debaklu 0:7 v Třinci zmizel z realizačního týmu jeden z asistentů Čáslava. Bělohlav ho od té doby neviděl. "Za mnou nepřišel," přiznal. A tušil i důvod. "Asi ho naštvalo, že jsem vedl zápas sám. Věřil jsem, že to přinese klíčový efekt. Možná Petr občas zapomínal, proč je v trenérské kabině; jestli je asistentem trenéra, členem dozorčí rady, nebo akcionářem. S tím je třeba se nějak vypořádat. Je to těžké i pro kluky, kteří s ním odehráli spoustu zápasů. Tohle je ale otázka na Petra a na vedení," konstatoval Bělohlav.

Paradoxem je, že když se Bělohlav posunul z pozice asistenta na post hlavního trenéra, mohl si vybrat realizační tým. "Nechtěl jsem do všeho toho chaosu vnášet další jména. Dali jsme si proto s Petrem Čáslavou a Otou Janeckým oběd a dohodli se, věřil jsem tomuhle týmu," připomněl Bělohlav.

Cítí ale, že pokud bude pokračovat, pouze s Janeckým by to bylo hodně náročné. "Když dostaneme prostor a najdeme někoho, kdo do toho s námi půjde, tak bychom realizační tým chtěli doplnit."

Vedle špatných výsledků týmu musí v posledních dnech čelit například i názoru pardubického primátora Martina Charváta, že by měl skončit z důvodu možného střetu zájmů, neboť je zainteresován v hokejovém klubu Českých Budějovic. Ale dlouhodobě, bylo tomu tak už před jeho příchodem.

"Všichni to věděli... Ať tedy udělají jednoduchou věc a přivedou někoho jiného. Jsou věci, kdy se bránit nemůžu. Nevím, jestli předtím přemýšleli jinak, něco se jim hodilo. Občas je to nefér, ale my s tím nic neuděláme," konstatoval Bělohlav.

Do toho všeho žádá jeho odchod i kotel pardubických fanoušků, dokonce i za příznivého stavu pro Dynamo. Nelituje někdy, že přijal nabídku v klubu vůbec kdy působit? "To vůbec ne. A nikdy toho litovat nebudu," ujistil.

"Pardubice jsou nejhokejovějším městem a je to poznat, protože jsme na špatném místě v tabulce, ale diváci pořád chodí. Vím, že některým se to nelíbí a dávají to - někdy i v nepříjemných a zbytečných chvílích - najevo. Ale oni na to mají právo. Proč to vlastně křičí? To se musíte zeptat jich," řekl Bělohlav.