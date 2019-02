Bod zlatý! Mohli jsme i vyhrát, řekl Rada po Ostravě

Brankář Filip Rada několika výbornými zákroky pomohl fotbalistům Dukly k domácí remíze 1:1 s Ostravou v předehrávce 20. ligového kola. Čtyřiatřicetiletý gólman bod na úvod jarní části sezony považoval za velmi cenný, na druhou stranu podle něj Pražané mohli favorizovaný Baník na Julisce i porazit.

"Asi je to zlatý bod. Když si vezmete šance, tak jich měl asi trošku víc Baník. Ale my jsme také mohli třeba dát gól na 2:1. Výkon od nás dobrý, stál proti nám těžký soupeř. Byli třetí, věří si, mají kvalitní mančaft. Myslím, že jsme se s tím popasovali dobře i herně," řekl Rada novinářům.

"Tři body by byly určitě lepší, ale přijel těžký soupeř. Neříkám, že ti další soupeři budou lehcí, ale budeme to sbírat takhle po bodu. Samozřejmě doma by to chtělo vyhrávat, ale musíme postupně. Jestli tohle budeme odvádět i v dalších zápasech, nemám strach," doplnila jednička Dukly, která ve středu s dejvickým klubem prodloužila smlouvu do června 2022.

Ve 31. minutě ho překonal výstavní dalekonosnou ranou Nemanja Kuzmanovič při své ligové premiéře za Ostravu. "Rozehráli jsme, ztratili to tam a žádný gólman nechytá střely přímo z lajny. I kdybych byl lépe připravený, tak bych stál možná stejně. Myslím, že to takhle trefit nechtěl, až se štěstím to zaplavalo nahoru a pak to spadlo pod břevno. Krásný gól z jeho strany, bohužel," podotkl Rada.

Po Kuzmanovičově vyrovnání předvedl několik důležitých zákroků a výrazně přispěl k udržení nerozhodného výsledku. "Bylo tam něco zblízka, střela Baryho (Baroše) byla také nepříjemná. Ale i Holzer to trefil zase tak nepříjemně, že balon plaval, takže jsem reagoval až na poslední chvíli, kam to uhnulo. Ale nedokážu teď říct, která z těch šancí pro mě byla nejtěžší," uvedl Rada. "Vyrovnání nás trošku zmrazilo a pak nás Baník po gólu zatlačil, ale přežili jsme to. Bojovali jsme v zápase dál a mohlo to skončit na obě strany," dodal.

V závěru ho při ráně Roberta Hrubého zachránilo břevno. "Potřebujete i trochu štěstí k tomu, naštěstí dnes stálo při nás. Krásná střela, škoda pro něj, pro nás dobře. Trošku nám zatrnulo, ale ve fotbale takové situace přicházejí," konstatoval odchovanec Sparty.

Dukla poskočila z posledního na předposlední místo tabulky o bod před Karvinou, která má však k dobru sobotní domácí utkání s Opavou. "Abychom každý den sledovali tabulku, to ne. My si dali cíl, jak chceme hrát, hlavně, aby nás to bavilo a každý v zápase odjezdil 90 minut. Když to budeme dělat a budeme si věřit bez strachu, tak věřím, že nás to bude odměňovat," prohlásil Rada.