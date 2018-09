Brno se dočká. Dostane nový velodrom i halu na hokej

Zastupitelstvo Brna dnes schválilo dvě dohody o spolupráci na přípravu stavby cyklistického oválu a na stavbu multifunkční haly pro hokejovou Kometu. Velodrom má vzniknout odhadem za 350 milionů korun v lokalitě Komárov v části Brno-jih. Halu vybuduje Kometa v místě starého velodromu na výstavišti, stát by měla kolem 1,4 miliardy korun.

Jedno memorandum se týká spolupráce města s TJ Favorit Brno na přípravě nového cyklistického oválu v Hněvkovského ulici. Poblíž je dnes baseballové hřiště, venkovní posilovací stroje, pumptracková dráha, tenisové kurty, lezecká stěna a nedaleko je i přírodní biotop.

Město nechalo na velodrom vypracovat studii, koncem roku by chtělo vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Stavba by se měla uskutečnit v letech 2019 až 2021. "Memorandum ohledně velodromu by mělo pomoct tělovýchovné jednotě Favorit Brno k tomu, aby nepřišla o své majetky v Pisárkách. Memorandum o hale je o tom, že se k tomu hlásí jako investor Kometa a město vyjadřuje morální podporu, že tady tuto halu chce," řekl ČTK radní Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Podle něj spolu projekty souvisejí. "Cyklisté se nesmí dostat do situace, že nebudou mít na čem jezdit. Nejdříve se musí postavit nový velodrom nebo najít dočasné řešení, kterému se ale raději chceme vyhnout, a pak se teprve může začít demolovat starý velodrom pro stavbu haly," upozornil Suchý.

Nový velodrom bude plně zastřešený s dřevěnou dráhou o délce 250 metrů, která odpovídá parametrům světové cyklistické federace UCI pro pořádání mezinárodních soutěží. Bude mít kapacitu 2500 diváků, přičemž 2000 míst bude pevných a 500 mobilních. Cyklisté o novou dráhu usilovali už dlouho.

Na místě starého velodromu vznikne po jeho přesunu multifunkční hala asi za 1,4 miliardy korun. Nabídnout by měla 12.000 míst. Zastupitelstvo dnes schválilo memorandum o spolupráci s krajem, výstavištěm i hokejovou Kometou Group.

Kometa loni a letos získala v hokejové extralize mistrovský titul. Nyní hraje v DRFG aréně, která má 7700 míst. Kapacita někdy nestačí.