Cavani je víc hladový po gólech než Suárez, říká Darida

Česká reprezentace se v prvním zápase China Cupu utká proti silné Uruguayi. Vítěz ankety Fotbalista roku za loňský rok považuje Cavaniho a Suáreze za skvělé hráče. Vladimír Darida se dokonce proti střelci PSG utkal v Evropské lize.

Darida se o hvězdné útočné dvojici rozpovídal novinářům v místě konání turnaje. "Já osobně se na ně těším asi víc než naši stopeři, kteří s nimi budou mít větší práci. My stoperům můžeme pomoci, když budeme aktivně napadat jejich rozehrávku, aby nedostávali balony, se kterými by si mohli lehce poradit," prozradil možné taktické plány.

Když by měl oba hráče porovnat a říci, kdo je lepší, po dlouhém uvažování se přikloní ke Cavanimu. "Strašně těžko se z nich dvou vybírá. Kdybych teď měl říct, tak třeba Cavani, ale myslím, že jsou skoro na stejné úrovni. Pro mě je takový víc hladový po gólech, i když jich oba střílí strašně moc. Cavani je prostě o něco lepší," podotkl sedmadvacetiletý Darida.

Proti Suárezovi se zatím neutkal, ale na utkání proti Neapoli, kde tenkrát Cavani hrál, má hezké vzpomínky. V roce 2013 Plzeň přes Neapol postoupila s celkovým skórem 5:0, Darida dokonce i jeden gól sám vstřelil. "Neapoli i Cavanimu jsme hodně znepříjemnili hru a bylo to na něm trošku znát. Když jsme vedli a Neapoli ani jemu se nedařilo, mluvil hodně s rozhodčím, furt se hádal a možná nebyl stoprocentně koncentrovaný na svůj výkon," zavzpomínal český reprezentant. "O něco podobného se musíme snažit zítra, abychom jim to co nejvíc znepříjemnili. Může se třeba na nich projevit ta jejich mentalita, že se nebudou tolik soustředit na fotbal," dodal.

Kvůli posunutému odletu do Číny se museli srovnat s časovým posunem o to rychleji. "My se snažili už od letadla přejít na místní čas, zkusit co nejvíc spát během letu, abychom ten den, který jsme ztratili, nějak dohnali. Myslím, že to docela funguje. S kluky se cítíme podobně, jsme docela utahaní a mohli bychom i brzo usnout a spát celou noc, v což všichni doufáme. Bude určitě důležité, abychom byli v pohodě a mohli se soustředit jen na výkon. Abychom se nemuseli prát sami s vlastním tělem," rozpovídal se záložník bundesligové Herthy Berlín.

Český výběr se na turnaj moc těší a bude se snažit o nejlepší možné umístění. "Tím, že je to pohár, je to něco jiného, než kdyby to byly dva klasické přáteláky. Jsou tady dobré týmy a pro nás je to výborná zkouška," uvedl na závěr.