Česko může pomalu slavit. Patnáctou příčku má na dosah

České fotbalové kluby se po vydařených úvodních zápasech vyřazovací fáze Evropské ligy posunuly v žebříčku národních koeficientů UEFA na 14. příčku a mají už téměř jisté umístění v první patnáctce, které znamená i pro sezonu 2020/21 pět týmů v pohárech a dva zástupce v Lize mistrů. K definitivě stačí tuzemským celkům za týden postup Plzně přes Dinamo Záhřeb nebo to, aby Curych venku v odvetě nezvrátil po domácí prohře 1:3 dvojutkání s favorizovanou Neapolí.

Zatímco v průběhu podzimu hrozilo, že český fotbal bude mít za dva roky jen čtyři zástupce v pohárech, poslední dva hrací dny Evropské ligy situaci zcela otočily. Po posledním podzimním kole se tuzemské kluby dostaly na dostřel elitní patnáctce a po čtvrtečních úvodních zápasech vyřazovací části poskočily o dvě pozice na 14. místo, což je největší posun v rámci celého žebříčku.

Plzeň po obratu a výhře 2:1 nad Dinamem Záhřeb zajistila dva body a Slavia po bezbrankové remíze s Genkem uhrála jeden bod. Body se dělí počtem týmů startujících v této pohárové sezoně, v českém případě pěti. Tuzemské kluby tak ve čtvrtek připsaly 0,6 bodu a definitivně pod sebe dostaly aktuálně patnácté Dánsko, které už v pohárech zástupce nemá. Český fotbal přeskočil i Švýcarsko, před nímž má momentálně náskok 0,575 bodu.

Země helvétského kříže měla v tomto ročníku pohárů také pět týmů a ve hře už je pouze jeden, takže tuzemské kluby už by mohl ohrozit jen případný senzační obrat Curychu. Pokud by celek z podhůří Alp v Neapoli zvítězil takovým rozdílem, který by mu postup nevynesl, Švýcarům by to na český koeficient už nestačilo.

I v případě senzačního obratu Curychu by ale stále měly tuzemské týmy situaci plně ve svých rukou. Jistotu elitní patnáctky by jim dalo i to, pokud by Plzeň za týden dokázala v odvetě v Záhřebu po domácí výhře 2:1 nad Dinamem postoupit. Aktuálně sedmnáctí Chorvaté totiž ztrácejí na český koeficient více než bod a další celek už ve hře nemají.

Ani případný postup Curychu a vyřazení Plzně by však nemusely znamenat pohromu, neboť Chorvaté by stále ztráceli v přepočtu více než jednu výhru a navíc by mohla další body získat Slavia, kterou čeká odveta v Genku.

Po povedeném týdnu má český fotbal na dosah dokonce i třinácté Řecko, ke kterému mu chybí už jen 0,125 bodu. Jihoevropské zemi už navíc zůstal ve hře jen Olympiakos Pireus, který uhrál nepříliš příznivou domácí remízu 2:2 s Dynamem Kyjev a mohl by z Evropské ligy vypadnout. Tím by se tuzemským klubům mohla otevřít cesta ještě k dalšímu posunu.