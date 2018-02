Babišovi ministři budou na zahájení olympiády chybět

Českou republiku bude na zahájení zimní olympiády a v prvních dnech her zastupovat předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Horní komora o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), premiér v demisi Andrej Babiš, žádný z jeho ministrů a ani prezident Miloš Zeman do Pchjongčchangu nevydají.

Štěch pojede na olympiádu, která začíná za týden v Jižní Koreji, jako hlavní politický představitel Česka, řekla tajemnice Kanceláře Senátu Eva Davidová. Štěch se podle ní zúčastní slavnostního zahájení olympiády, oficiálního otevření Českého domu a podpoří české sportovce v prvních dnech her.

Do Prahy se Štěch vrátí 14. února. Vondráček se do Koreje nechystá a sdělil, že za dolní komoru parlamentu do Pchjongčangu nikdo oficiálně nejede. "Je pravda, že jsem (účast) slíbil, ale z pracovních i rodinných důvodů to nezvládnu a musel jsem se omluvit," napsal dnes Vondráček. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček sdělil, že účast prezidenta Zemana v Koreji není v plánu.

"Nikdo z ministrů ani premiér se po dohodě na olympiádu nechystá," řekla mluvčí vlády Barbora Peterová. Babiš o víkendu na svém facebookovém profilu k diskusi na vládě o zahraničních cestách uvedl, že na akcích v cizině by měli Česko reprezentovat především diplomaté, které si ve světě platí. "Všem (ministrům) jsem opět velice důrazně připomněl - stejně, jako když se řešilo, kdo poletí na olympiádu - že stát není cestovní kancelář," napsal.

Sněmovní školský výbor ani jeho podvýbor pro sport delegaci do Pchjongčchangu nechystají, sdělili jejich zástupci. Jediným představitelem sportovního podvýboru tak v Jižní Koreji zřejmě bude jeho předseda, poslanec Milan Hnilička. Čerstvě jmenovaný vládní zmocněnec pro sport do Pchjongčchangu pojede ještě v roli generálního manažera hokejového týmu.