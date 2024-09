Český desetibojař Järvinen ovládl juniorské MS v rekordu šampionátu 8425 bodů

Český desetibojař Tomas Järvinen se stal v Limě juniorským mistrem světa. Dvoudenní soutěž v peruánské metropoli vyhrál v národním rekordu 8425 bodů, kterým jen o deset zaostal za sedm let starým světovým maximem Němce Niklase Kaula. Páteční soutěžní den přinesl české výpravě také stříbro zásluhou koulařky Martiny Mazurové a bronz díky tyčkaři Janu Krčkovi.

Osmnáctiletý Järvinen je třetím českým desetibojařským zlatým medailistou z MSJ po Jiřím Sýkorovi (2014) a Františku Doubkovi (2021), jemuž zároveň sebral národní maximum, a to o 256 bodů. V chladných podmínkách stanovil také nový rekord šampionátu, který od roku 2018 držel Australan Ashley Moloney (8190). Triumfem v Limě navázal syn bývalé přední české vícebojařky Kateřiny Nekolné a finského trenéra Miky Järvinena na čtvrteční vítězství čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel.

Järvinen soutěži dominoval od úvodního běhu na 100 metrů a celkem ovládl polovinu disciplín. Po skoku o tyči byl v čele pořadí už o 460 bodů, nakonec zvítězil s náskokem 195 bodů před Polákem Hubertem Trošciankou (8230). Třetí skončil Nizozemec Florian Vriezen (7820).

V nahrávce českého atletického svazu svěřenec Josefa Karase řekl, že o světovém rekordu zezačátku vůbec nepřemýšlel. Cíle si stanovoval postupně s vývojem závodu. "První cíl byl umístit se v osmičce, druhý byly medaile, pak první místo a pak světový rekord," vypočítal Järvinen.

Před závěrečnou patnáctistovkou ani nevěděl, jak velkým rozdílem před Troščiankou, kterému se náramně povedl oštěp, vede. "Byl jsem rozhodnutý, že poběžím za ním celou dobu a pokusím se ho držet co nejdéle. A pak zafinišovat a třeba se pokusit i o ten světový rekord," vylíčil.

"Radost mi udělal disk a asi i tyč, že jsem založil," řekl Järvinen s připomínkou červencového domácího šampionátu ve Staré Boleslavi, kde nepřekonal svoji základní výšku a navzdory tomu splnil limit pro účast na MSJ. V disku si v Limě vylepšil osobní rekord o téměř šest metrů na 49,18.

Devatenáctiletá Mazurová si v prvním finálovém pokusu vylepšila osobní rekord z dopolední kvalifikace na 16,38 metru a vedla až do čtvrté série. V ní ji předstihla favorizovaná Američanka Akaoma Odelugaová (17,34), i tak ale česká vrhačka získala první medaili z velkého šampionátu po čtvrtých místech z mistrovství Evropy dorostu i juniorů.

"Jsem nadšená a nemůžu tomu uvěřit. Chtěla jsem založit dobrým pokusem... Je to fajn a člověk je pak jistější, ale soutěž pokračuje a člověk je pak v nervu a potřebuje to (ještě) přehodit," řekla Mazurová, jež do Peru cestovala s osobním rekordem rovných 16 metrů.

Nečekaný bronzový medailista Krček přeskočil poprvé v životě 530 cm a osobní maximum si vylepšil o čtyři centimetry. Předčili ho jen vítězný Němec Hendrik Müller (545) a Japonec Rikuja Jošida (540). "Přál jsem si ten osobák, ale že by to mohlo takhle dopadnout, to jsem si vůbec nedovedl představit. Bylo to úžasné," radoval se devatenáctiletý reprezentant. "Byl hrozný vítr, zima, ale pro mě to bylo štěstí. Ostatní to (v takových podmínkách) tak dobře nezvládali," dodal.