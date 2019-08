Cyklista Barguil označil Gasparotta za idiota, poté se mu omluvil

Francouzský cyklista Warren Barguil se omluvil italskému jezdci Enricu Gasparottovi za to, že ho po závodě Arctic Race v Norsku označil za idiota.

Desátý muž letošní Tour de France dojel v nedělní závěrečné etapě čtvrtý těsně za Kazachem Alexejem Lucenkem, který ho díky bonifikaci za třetí místo připravil o jedinou sekundu o celkové vítězství. Barguil se po dojezdu zlobil na Gasparotta, který podle něj úmyslně ve finiši nechal Lucenka poodjet, zatímco Francouz zůstal vzadu.

"To je vážně na houby. Lucenko jel výborně, ale kdybych mu visel za zadním kolem, myslím, že bych to zvládl. Ale ten chlápek, co za ním jel, se mě snažil odstavit. Takhle se podle mě nezávodí. Řekl jsem mu (Gasparottovi), že je idiot. Víc k tomu nemám co říct," rozčiloval se Barguil v neděli.

O den později se sedmatřicetiletému Italovi omluvil osobně i veřejně na twitteru. "Probrali jsme to a vyjasnili si to. Bylo těžké prohrát o jednu sekundu po tak náročném závodě, do kterého mí týmoví kolegové dali všechno. Byla jsem rozčarovaný a naštvaný. Udělal jsem chybu, že jsem se za ním (Gasparottem) nedržel," uvedl nejlepší vrchař Tour de France z roku 2017.