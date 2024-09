Další půlmaraton! Běháním sbírá statisíce pro trénink lidí s hendikepem

Talent manažerka a facilitátorka z Prahy chce získat pro lidi s postižením 200 tisíc korun. V říjnu poběží svůj druhý půlmaraton na jejich podporu v Liberci. Jejím cílem je zviditelnit a získat finanční prostředky pro kavárnu, která svým tréninkovým programem pomáhá hendikepovaným lidem zapojit se do běžného života.

Kateřina Štědronská do tréninkové TA KAVÁRNY na pražském Vyšehradě chodí tak dlouho, až se rozhodla do její podpory aktivně zapojit. A to již podruhé! I přesto, že běhání nijak neholdovala, začala trénovat tak, aby byla schopná zvládnout půlmaraton. Letos v dubnu uběhla svůj první, a nyní ji v říjnu čeká další. Charitativním během chce nejen zvýšit povědomí o speciální kavárně, ale zároveň vybrat částku, díky které se výcviku budou moct zúčastnit další lidé s postižením. Těm TA KAVÁRNA pomáhá více se osamostatnit a lépe se zapojit do života.

Osudové narozeniny

Rodačka z Prahy si o loňských 37. narozeninách předsevzala uběhnout svůj první půlmaraton. Když začala trénovat, zatoužila pomoci tím i někomu dalšímu. Když viděla, s jakými překážkami se každý den potýkají hendikepovaní zaměstnanci její oblíbené kavárny, půlmaraton se stal prostředkem pro dobrou věc. "Do Ta Kavárny chodím pravidelně a lepší flat white mi nikde nepřipraví. Je to moje srdcovka a lokální místo setkávání s přáteli, navíc s vyšším smyslem. Na vlastní oči vidím, jak lidé s postižením pod vedením zkušených trenérů rostou," vysvětluje Katka.

Peníze na trénink osob s tělesným postižením

Poté, co zjistila, jak velkou částku je potřeba pro vyškolení jednoho z nich, rozhodla se tyto peníze vybrat vlastním přičiněním. Na portálu Donio založila finanční sbírku s názvem Půlmaraton pro TAKAVÁRNU - za smysluplný život pro lidi s hendikepem, kterou zároveň propaguje svou aktivní účastí na Mattoni Liberec Nature Run již 5. října. Bude to velká výzva, protože se jedná o trať měřicí 22 kilometrů s převýšením 400 metrů. Během jarního půlmaratonu se Katce povedlo vybrat téměř 62 000 korun, nyní chce proto pokračovat dál a získat zbytek své cílové částky. V běhu se k ní připojí také Tereza Pánková a dva další fanoušci TA KAVÁRNY - Kačka a Tom.

Kavárna na trénování

TA KAVÁRNA na pražském Vyšehradě je jedním z projektů neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s. Už téměř 18 let tu funguje tréninkový program, jehož hlavním cílem je poskytnout lidem s postižením možnost získat základní pracovní návyky a díky tomu se pak lépe uplatnit na běžném trhu práce.

Na jednoho klienta v tréninkovém programu je potřeba 200 000, - Kč na rok. Do této částky spadá mzda trenéra, mzda pracovní konzultantky, která klientovi pomáhá s hledáním následného zaměstnání, i mzda vedoucí tréninkového programu. Větší část nákladů se sice Borůvce daří pokrýt díky podpoře magistrátu, úřadu práce a evropských fondů, ale to nestačí na všechno. Zbylé finanční prostředky závisí na individuální pomoci dárců - ať už jednotlivců nebo firem. Proto jsme za současnou iniciativu Katky opravdu vděční," říká Lenka Nádvorníková, ředitelka neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s.

Každý rok se tréninkového programu účastní přibližně deset lidí s postižením, se kterým se narodili, nebo ho získali vinou úrazu či vážné nemoci. Minimálně půlka z nich se hned po absolvování tréninku dokáže zapojit do pracovního procesu a stát se tak plnohodnotnými členy společnosti.

