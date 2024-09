Do Prahy se vrací Světový pohár v boulderingu, Ondra bude obhajovat stříbro

Do Prahy se vrací Světový pohár v boulderingu. Uskuteční se od pátku do neděle na Letenské pláni. Největší domácí hvězda Adam Ondra na něm bude obhajovat loňské stříbro. Do soutěží se zapojí další čtyři čeští lezci a čtyři lezkyně.

Obsazení je kvalitní, nechybí řada medailistů z nedávných olympijských her v Paříži. "V mužích to bude zlatý Toby Roberts i stříbrný Sorato Anraku. V ženách dorazí bronzová medailistka Jessica Pilzová z Rakouska. Sestava bude hvězdná," uvedl šéf Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.

Ondra chce v disciplíně, která ho v olympijské kombinaci v Paříži připravila o šanci na medaili, hlavně postoupit z páteční kvalifikace do sobotního semifinále. Jeho trenér Petr Klofáč je přesvědčený, že může znovu mířit vysoko. "Adamovi dávám vždycky šance. Umí lézt vždycky. Bouldery jsou taková loterie, můžou sednout, můžou taky hodně nesednout. Adam bude bojovat minimálně na sto procent, šance jsou dobré," uvedl kouč, který má na starosti celou reprezentaci.

V týmu pro domácí Světový pohár má vedle Ondry, Martina Stráníka a Šimona Potůčka také úspěšné mládežnické reprezentanty Jana Štípka a Lukáše Mokroluského. Jedničkou ženského týmu je Michaela Smetanová, které se vydařily bouldery v závodech olympijské kvalifikace. Doplňují ji Markéta Janošová, Viktorie Konečná a Ema Galeová. Chybí zraněná Eliška Adamovská. "Velmi nás mrzí, že nemůže být, ale celou tuto sezonu se potýká se zdravotními problémy, zejména zraněním prstu. Nebylo by dobré riskovat její kariéru," poznamenal Klofáč.

Pořadatelský úspěch Světového poháru by mohl svazu pomoci v boji o mistrovství světa 2027, které chce pořádat. Kandidaturu vedle Česka podaly také Francie, Čína a Indonésie. Po loňském úspěšném SP organizátoři pro letošek přišli s dalšími vylepšeními. "Podařilo se nám perfektně vyladit digitální model, takže máme zaručeno, že bude z tribuny vidět Pražský hrad. To se nám loni nepovedlo. Máme i daleko větší tribunu, než jsme měli loni. Bude lepší televizní pokrytí," přiblížil Bloudek.

Pro diváky bude připravený doprovodný program, aby mohli v areálu strávit celý den. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet bouldering i lezení na obtížnost, každý den bude jeden koncert. Pořadatelé zkrátili pauzu mezi semifinále a finále, které se uskuteční o víkendu. V sobotu budou závodit muži, v neděli ženy. V pátek Světový pohár zahájí kvalifikace obou kategorií.

Program Světového poháru v boulderingu v Praze:

Pátek 20. září: 9:00 kvalifikace muži, 16:00 kvalifikace ženy.

Sobota 21. září: 12:00 semifinále muži, 18:30 finále muži.

Neděle 22. září: 12:00 semifinále ženy, 18:30 finále ženy.