Doudera útočil na hattrick: Naštěstí mi Polanský špatně nahrál

Třinecký obránce Milan Doudera korunoval 400. extraligový start dvěma góly do sítě hokejistů Olomouce. Prvním zásahem zlomil ve 27. minutě nerozhodný stav 1:1, druhým zpečetil při power-play vítězství Ocelářů 7:3.

"Strašně moc jsme chtěli vyhrát," uvedl Doudera v rozhovoru s novináři. "Věděli jsme, že Olomouc doteď bodovala v každém zápase a že to bude nesmírně těžké. Je to houževnatý soupeř, nic nedá zadarmo. Jsme rádi, že jsme je porazili a dali i nějaké branky," dodal.

Úřadující mistr rozhodl třemi rychlými brankami ve druhé třetině, kterými odskočil na 4:1. Gólovou smršť odstartoval Doudera trochu nenápadnou střelou od modré čáry, kterou Branislav Konrád nechytil. "Hlavně jsem se snažil dostat puk na bránu. Myslím, že Konrád neviděl přes bránící hráče a to tomu gólu hodně pomohlo," řekl třinecký bek.

Třinec vsítil v úvodu třetí třetiny pátý gól, ale Olomouc se nevzdala a slepenými góly snížila na 3:5. Třetí branku vstřelila při hře bez brankáře, ke které se odhodlala už šest minut před koncem. "No, co si budeme povídat, trošku nám zatrnulo. Ale naštěstí jsme si to pohlídali a zvládli," oddechl si Doudera.

V závěru ještě mohl završit hattrick. "Naštěstí mi to Jirka Polanský dal špatně, jinak bych platil do kasy. Ušetřil mi pár peněz," dodal s úsměvem Doudera a odmítl myšlenku, že si chtěl jubilejní zápas zpestřit. "Vůbec jsem o tom nevěděl. Chci každý zápas vyhrát, takže tak," podotkl.

Na kontě má v této sezoně už tři góly a společně s Janem Košťálkem ze Sparty Praha vedou tabulku střelců mezi obránci. Otázka, zda se z něho stává kanonýr, ale Douderu rozesmála. "To je spíše náhoda, že se to takhle sešlo. Hlavní je, že jsme vyhráli, protože začátek soutěže jsme neměli moc dobrý. Sice jsme nehráli špatně, ale body jsme nesbírali vlastní vinou. Když budeme hrát takhle a celých šedesát minut, tak budeme vyhrávat," prohlásil.