Evropské hry, MS v hokeji a v rugby. Největší lákadla roku 2019

Evropské hry, MS v hokeji nebo v rugby. Rok 2019 je tu co nevidět. Liché letopočty nemají v sobě zahrnutou žádnou velkou celosvětovou akci podobnou olympijským hrám, i tak se ale bude na co těšit. Řada sportů má právě v těchto letech na programu mistrovství světa.

Leden

Začátek ledna patří dvěma sportům kterým vrcholí světové šampionáty. Hned na Nový rok se nového mistra dozví šipkaři. O pět dní poznají svého vládce hokejisté do 20 let. Na Tři krále poté vrcholí miniseriál v klasickém lyžování Tour de Ski a také Turné čtyř můstků. Roman Koudelka předvádí letos slibné výkony a bude útočit na první desítku.

V Jižní Americe, konkrétně v Peru, se rozjede jeden z nejtěžších závodů na světě Rallye Dakar. Češi vysílají jednu z nejpočetnějších výprav vůbec. Pouze další čtyři státy bude reprezentovat více posádek. Největší šance se dávají kamionům Aleše Lopraise či Martinů Kolomého a Macíka, v automobilech zase Martinu Prokopovi.

Asii a Afriku čekají ve shodnou chvíli kontinentální fotbalové šampionáty, mistrovství světa mají naplánované zase házenkáři. Druhá polovina ledna bude ve znamení tenisového Australian Open, kde početné zastoupení bude mít i Česko a to především díky ženám. Úspěšnou kariéru zakončí v Melbourne Lucie Šafářová.

Únor

Únor bude vrcholem pro všechny zimní sporty. Rok po olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu jsou naplánována mistrovství světa pro jednotlivá odvětví. Klasičtí lyžaři se sejdou v rakouském Seefeldu a český prapor by měl povznést především skokan Roman Koudelka.

Sjezdaře čeká šampionát na severu Evropy ve švédském Äre, kde před dvanácti lety získala titul ve slalomu Šárka Záhrobská. Nyní se budou zraky českých fanoušků ubírat pravděpodobně k Ester Ledecké. Její start je ale nejistý.

Ve stejnou dobu mají mistrovství světa také snowboardisté a česká obojživelnice se bude muset rozhodnout, kterému sportu dá přednost. Na prkně bude ale určitě zářit Eva Samková, která by ráda konečně vybojoval titul světové šampiónky, který ji ve sbírce chybí.

Ještě před slavnostním zapálení olympijského ohně se odehraje finále hokejové Ligy mistrů. A i letos je šance na českou stopu v posledním utkání letošního ročníku. Poslední tuzemský zástupce Plzeň čeká v lednu semifinále se švédskou Frölundou, a pokud uspěje, zahraje si o titul buď německým Mnichovem či rakouským Salzburgem.

Ostrava bude domovem českých tenistů. Nejprve se zde utkají muži v rámci prvního kola Davis Cupu. O týden později začnou cestu za obhajobou ženy, které čekají Rumunky se světovou jedničkou Simonou Halepovou v čele.

Březen

Hned první březnový den odstartuje halové mistrovství Evropy v atletice. Kde má velkou šanci uspět hned několik českých atletů. O další titul zabojuje sprinter Pavel Maslák. Mezi koulaři zaútočí na cenný kov Tomáš Staněk a odepisovat by se neměla ještě ani Zuzana Hejnová.

Až na březen mají nachystané své mistrovství světa biatlonisté, na které čeká v deseti dnech celkem jedenáct disciplín. O cenné kovy budou bojovat i Češi, které si věří na smíšenou štafetu. V individuálních disciplínách budou prohánět nejlepší Michal Krčmář a Veronika Vítková.

S koncem biatlonového šampionátu se rozjede mistrovství světa královny motosportu. Nový ročník formule 1 odstartuje tradičně v australském Melbourne a boj o titul svedou zejména vozy Mercedesu a Ferrari.

Ve třetím kalendářním měsíci se také rozehraje kvalifikace fotbalistů na mistrovství Evropy. Český tým čeká ostrý start v boji o šampionát. Hned první zápas ve skupině odehrají na půdě největšího favorita, když v posvátném Wembley vyzvou Anglii, čvrtý tým loňského MS.

Duben

V dubnu formulové hody budou pokračovat. Na čtvrtý měsíc roku jsou naplánovány další dva závody. V Číně a Ázerbájdžánu. Velký svátek poté čeká golfisty, které si v Augastě čeká nejprestižnější major Masters. Vítěz turnaje si může obléci hodně ceněné zelené sako.

Květen

Začátkem května vyvrcholí letošní hokejová sezona mistrovstvím světa, které se tentokrát uspořádá hodně blízko pro české fanoušky. Šampionát totiž uspořádá Slovensko a Češi odehrají svou skupinu v Bratislavě. Dá se očekávat mohutná podpora svěřenců Miloše Říhy.

Atletům začne Diamantová liga. Cyklisty čeká první ze tří Grand Tour Giro d'Italia. V jarním měsíci budou finišovat i fotbalové ligy. Tu českou čeká novinka v podobě nadstavby. Na konci května se rozdá první velká fotbalová trofej v Evropě. Finále Evropské ligy uvidí ázerbájdžánské Baku.

Na své si přijdou i motoristé. V Praze se pojede plochodrážní velká cena a Formule 1 bude mí na programu další dva závody včetně prestižní Grand Prix v Monaku. Závěr měsíce poté bude ve znamení tenisu. Rozehraje se antukové Roland Garros.

Červen

Jelikož fotbalisté v Evropě nemají žádný velký šampionát, tak jejich vrcholem bude finále Ligy mistrů, které uvidí zkraje června Madrid. Na ženy čeká rovnou mistrovství světa, které bude ale bez české účasti. Golfisté se utkají na US Open

Velkou akcí, která zasáhne celý kontinent, budou v červnu historicky druhé Evropské hry. Ty se konají ve druhé polovině měsíce v běloruském Minsku a například judisté budou na nich bojovat i v rámci ME. Zároveň se jim rozjede olympijská kvalifikace.

Podobně na tom budou i plážoví volejbalisté a volejbalistky, které čeká tuhý boj o místenky na olympijských hrách. Ke konci června je čeká mistrovství světa v německém Hamburgu a český pár Sluková-Nausch - Hermannová patří do užší světové špičky. Ke konci měsíce se dozví své krále v zámoří. Vyvrcholí vyřazovací boje jak v NHL, tak NBA.

Červenec

V červenci budou oči sportovních fanoušků směřovat nejprve do Londýna, kde se odehraje slavný Wimbledon. Pokud by se jim nechtělo přes kanál La Manche, tak ve Francii se pojede další ročník Staré dámy. Cyklisté absolvují již 106. ročník slavné Tour de France

Až v daleké Asii se uskuteční mistrovství světa plavců. V padesátimetrovém bazénu se od českých zástupců medaile neočekávají, za to v extrémních skocích do vody získal na posledním šampionátu stříbrnou medaili Michal Navrátil a rád by podobný počin zopakoval.

Srpen

Srpen bude spíše odpočinkovým měsícem. Vrchol zažijí motorističtí fanoušci v Česku, když se pojede v Brně Velká cena. V uplynulé sezoně zajel na Masarykově okruhu životní výsledek Jakub Kornfeil, který třetím místem navázal na Lukáše Peška. V královské MotoGP se představí i Karel Abraham.

V závěru léta čeká tenisty závěrečný turnaj velké čtyřky US Open. V New Yorku vyvrcholí americká série bílého sportu. Poslední srpnový den se rozehraje mistrovství světa basketbalistů. V Číně nebudou chybět ani Češi, kteří se na šampionát probojovali po dlouhých 37 letech.

Září

Sotva skončí US Open přijde na řadu další tenisový svátek. Třetí ročník Laver Cupu tedy souboje Evropy a světa se odehraje ve švýcarské Ženevě, kde by mělo dojít i k jednomu velkému loučení. Švýcar Roger Federer nepřímo naznačil, že by to bylo ideální místo k ukončení jeho bohaté kariéry.

S příchodem podzimu se rozjede další velká očekávaná sportovní událost roku. Až v dalekém Japonsku se rozehraje mistrovství světa v rugby. V takto pozdním termínu čeká světový šampionát i atlety, kteří mají dostaveníčko v katarském Dauhá na konci září kvůli tomu, že by v srpnu závodili ve vysokých vedrech.

Slovenský fenomén Peter Sagan bude chtít opět oslnit svět na cyklistickém MS, které uspořádá poslední týden v září britský Yorkshire. Češi se budou upínat více spíše k časovce než k silničnímu závodu.

Říjen

Na říjen se těší především fanoušci zámořského hokeje. Do Česka se totiž vrátí NHL a vysočanská O2 arena uvidí dva duely. Týmy se ještě neví, ale dá se očekávat, že by měly přiletět San Jose, Boston či Philadelphia, kde je početné zastoupení českých hokejistů.

Tenisová sezona se uchýlí k závěru. V Singapuru proběhne opět Turnaj mistryň, ze kterého si Češky dělají pomalu domácí mistrovství. Na prestižním podniku pro osm nejlepších hráček dvouhry a čtyřhry se jich sešlo naposled hned sedm.

Listopad

V listopadu čeká Turnaj mistrů muže, kteří se sejdou v Londýně. Vyvrcholení dosáhnou i týmové soutěže. Zatímco Fed Cup se bude hrát ještě v klasickém formátu, tak Davis Cup se představí v nové reformě. Do španělského Madridu se sjede 24 nejlepších zemí na světě.

rozhodne o nejlepších tenisových zemích světa. Nejdříve se rozhodne mezi ženami 11. 11. ve finále Fed Cupu, o dva týdny později se o Davis Cup poperou muži. Někteří z nich si navíc pravděpodobně zahrají o týden dříve v Londýně na Turnaji mistrů.

Předposlední měsíc roku také rozhodne o králi na okruzích. Ve Valencii se pojede závěrečný závod MS silničních motocyklů, v Abú Zabí zase vozů formule 1. V poslední listopadový den se rozehraje házenkářské MS žen.

Prosinec

Těsně před Vánoci čeká světový šampionát i na florbalistky, které se pokusí ve Švýcarsku odrazit ze čtvrté příčky. Ženy získaly na MS doposud jedinou medaili v roce 2011 a bylo to právě v zemi helvétského kříže.

Na Štěpána se rozjede šampionát hokejistů do 20 let, které uspořádá po jedenácti letech Česko. Hostitelskými městy budou Ostrava a Třinec.