Fleišman a Šindelář prodloužili smlouvy v Ostravě

Baníku Ostrava se na další období smluvně zavázali fotbalisté Jiří Fleišman a Martin Šindelář. Dvojice obránců s třetím celkem podzimní části nejvyšší soutěže uzavřela na soustředění v Antalyi nové kontrakty.

Levý obránce Fleišman prodloužil smlouvu o dva a půl roku do léta 2021. Stoper Šindelář se Ostravě upsal až do prosince 2022.

"Ty výkony, které Fleišman odváděl, byly na takové úrovni, že jsme byli velmi spokojeni. I ve svém věku má mužstvu stále co dát a jsme přesvědčeni, že tomu tak bude i v dalších letech," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

"I Šindelář splnil to, co jsme od něj očekávali. Navíc je výborný kluk do party, na to klademe při hodnocení odvedené práce taky velký důraz," dodal Jankulovski.

Karviná mohutně posiluje

Útočník Christian Kouakou z Pobřeží slonoviny je pátou zimní posilou fotbalistů Karviné. Sedmadvacetiletý hráč přišel do předposledního celku ligové tabulky jako volný hráč po skončení smlouvy ve francouzském klubu SM Caen. Slezský klub to oznámil na svém webu.

Kouakou se připojil k týmu na soustředění ve Slovinsku a je už dvanáctým cizincem v karvinském kádru. "Jde o ofenzivního fotbalistu, rychlostní typ. Nejlépe se cítí v útoku, ale může hrát i z křídla," uvedl na oficiálním webu Karviné sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk.

Rodák z Abidžanu ve Francii nastupoval také v Nimes a Tours. V nejvyšší soutěži si připsal 25 startů, o patro níž odehrál 122 zápasů a vstřelil 33 branek. V mládí prošel také akademií Anderlechtu.