Balotelli přemluvil majitele baru, ať sjede s mopedem do moře

Jakmile se objeví aféra nějakého slavného fotbalisty, většinu lidí napadne jméno Maria Balotelliho. A po právu. Bývalý italský reprezentant má na svém kontě již několik známých kousků. Tentokrát neúřadoval na trávníku, ale mimo něj. Majitele baru v Neapoli přesvědčil k bláznivému kousku. Proč?

Krásné góly, zbytečné fauly, červené karty, flegmatický přístup. Takový je Mario Balotelli na zeleném pažitu. V reálném životě je však podobně uvolněný a často tropí ledajaké klukoviny. Další takovou si připsal v rodné Itálii.

Místo, aby se trápil na tréninkovém hřišti a dostal se do co nejlepší formy, aby jako hráč bez smlouvy zaujal případné zájemce, tak se přimotal do baru v Neapoli. Vyzval majitele, aby ve spodním prádle nasedl na svůj moped a sjel s ním do moře.

Proč by to proboha dělal, říkáte si? Vysvětlení je jednoduché. Osmadvacetiletý fotbalista mu za to nabídl 1800 liber. Pro normálního člověka by to byla drahá sranda, Balotelli to ale nejspíš v peněžence ani nepocítil, navíc se podle videa dobře pobavil.

"Můj moped měl stejně cenu jen kolem 540 liber," zasmál se majitel baru po vylezení z vody. Takže mu ani podivný čin ani nejde vyčíst, prostě jen udělal výhodný obchod.