Baráž je zhovadilost, prohlašuje příbramský šéf Jaroslav Starka

Až v barážovém rozstřelu se Zbrojovkou Brno obhájil 1. FK Příbram prvoligovou příslušnost. A především odvetu provázalo velké rozladění, rozhodčí Petr Ardeleanu byl za chyby potrestaný. Šéf příbramského klubu Jaroslav Starka příznivcem baráže rozhodně není.

Osvěžila podle vás baráž ligový závěr?

Nebyla dobře udělaná a nebyla hlavně spravedlivá. Podle mého měli do ní spadnout Bohemians. V Opavě (poslední kolo nadstavby) dostali regulérní gól na 0:2, bylo by po nich. Ale nějaký rozhodčí odmávl ofsajd, v novinách ani řádka. Novináři mlčeli, na ČT4 v pořadu Dohráno ani zmínka. Když se něco událo v Příbrami, všichni o tom mluvili. Novináři ji tedy také pokazili.

Kritizujete rozhodčí. Ale odvetný zápas Příbrami s Brnem rozhodčí Petr Ardeleanu nezvládl, dokonce byl za chyby odbornými komisemi potrestaný. Hodláte to popřít?

Udělal je, dvě tři, nezastávám se ho. Ale Příbram novinářům vadí, Bohemka je naopak oblíbená. Tak se pravda zkresluje, až zamlčuje. Novináři.

Myslíte si, že Příbram do baráže nepatřila?

Kritéria jsou jasná - Bohemka měla po základní části víc bodů. Ale po skončení celé ligy jsme na tom byli bodově stejně, ani jednou nás neporazili. Na podzim jsme doma vyhráli 4:2, na jaře remíza 2:2, v nadstavbě jsme v Ďolíčku vyhráli dokonce 4:1! Proto je pro mě nový model naprosto nepřijatelná věc, zhovadilost, kterou si někdo vymyslel a nerozumí tomu. Touhle cestou by český fotbal jít neměl.

Přehmaty rozhodčích byly i ve střetnutích druhé barážové dvojice. Vedení Jihlavy dokonce učinilo výzvu na rozpuštění komise. Přidáváte se k ní?

Žádné výzvy nepřijímám, protože není upřímná. Kdyby byla Jihlava tak poškozovaná, tak by se neprobojovala na druhou příčku druhé ligy. Možná však byla, tak si měla stěžovat častěji. Nevím pak, kolikrát podala protest, když jí chyby prospěly. My dostali čtyři góly v Liberci, z toho tři zřejmě neregulérní - a vyčítám někomu něco?! Nemohl to ani vidět. VAR na našich zápasech skoro nebyl.

Považujete video za prospěšné?

Hlavně by mělo být všude. Jestliže vám předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda zdůvodní jeho nepřítomnost v baráži, protože stadiony nejsou na to technicky připravené, vzkazuju mu - my máme prvoligový a odsouhlasený. A video bychom rádi měli. Chápu, že je nasazované na Slavii, Plzeň nebo Spartu, ale tohle není v pořádku.

Jste příznivce baráže?

Už jsem jednou přiznal, že se mi líbí starý model - 30 kol, první je mistr, poslední dva sestupují. Aby první šestice hrála znovu mezi sebou, to je podle mého úplná zhovadilost. Spodek to samé - debilita. Ještě bych dokázal připustit, že poslední padá, další nejhorší se střetne se druhým ze druhé ligy. A konec. Ale my bojovali o záchranu ze 14. místa.