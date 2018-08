Barcelona byla v Praze nadšená, příště možná přijede i Liverpool

Jubilejní 10. ročník mezinárodního turnaje dorostenců All Stars Cup měl skvělé obsazení a úroveň. Vyhrála ho slavná Barcelona, která si všechno jenom pochvalovala. A vysoký standard hodlá ředitel Jaroslav Novák udržet i v dalších letech. Nevylučuje, že se mu podaří ulovit i Liverpool.

Jak s odstupem času hodnotíte jubilejní 10. ročník. Povedl se?

Spokojenost je velká. Účastníci nám posílají pozdravy a hlavně poděkování, jak se jim turnaj líbil, jak byl skvěle připravený. Z Barcelony přišel dopis, kde vyjadřuje katalánský klub nadšení s herním plánem, vyzdvihuje sílu soupeřů. V televizním dokumentu přiznávají, že si museli hráči sáhnout na maximum sil, aby uspěli.

Týká se to i českých?

S vysokou úctou se zmiňuje o Slavii, která pozdějšího vítěze v základní skupině porazila. Připomíná, že takový tým by se uplatnil i ve Španělsku. A Barcelona nebyla jediná, hezké dopisy přišly od Paris Saint-Germain nebo Porta.

Turnaj mohla ozdobit vycházející hvězdička, šestnáctiletý útočník Roberto Navarro. Už víte, proč se nepředstavil?

Důvod jsme se dozvěděli, když si do fyziostanu chodil léčit natažené tříslo. Prozradil nám, že má takovou smlouvu, která mu povoluje nastoupit jedině v případě, že by se Barceloně nedařilo, což se nestalo. Už víme, že hned po skončení turnaje odletěl podepsat smlouvu do Monaka, které ho koupilo do A týmu.

Přestupovým trhem zahýbal i nejlepší útočník turnaje Pablo Moreno.

Zamířil z Barcelony do italského Juventusu Turín podle španělských pramenů za 700 tisíc eur, tedy víc než osmnáct milionů korun. Hráčů, kteří se u nás objevili a nyní už mají starty v Lize mistrů, je víc. Snažíme se, abychom přivedli vynikající zahraniční kluby a to se nám daří. Zájem je obrovský.

Pochvala hřeje. Je ovšem předpoklad, že opět přijedou?

Jsem o tom přesvědčen. Za ta léta máme turnaj vychytaný. Přednost hracího systému je v tom, že mají garantováno devět zápasů bez ohledu na to, jak se umístí. To je velká motivace. I střet posledních má vysokou úroveň. Letos na chvostu zůstaly viset Besiktas Istanbul, Zenit Petrohrad a Qabala a bylo na co koukat.

Prý se o účast zajímá i anglický Liverpool. Je to pravda?

Před dvěma lety se turnaje účastnila Jihlava, kterou vedl trenér Smejkal. Letos byl na stáži v Liverpoolu a hned mi volal, že první otázka kouče slavného Stevena Gerrarda zněla: Co je za akci All Stars Cup a jakou mají šanci se na něj dostat? Informace získali od Arsenalu, který už tu byl. Moc mě to potěšilo, zájem z anglické strany je velký.

Přemístili jste se do sportovního areálu na Xaverově. Byla to vydařená volba?

Super. Trochu jsme se toho báli, v Edenu na Slavii jsme byli už zvyklí a spokojení. Místní lidé nás však přijali skvěle včetně starostky Hany Moravcové. Hlavní tribuna byla vyprodaná, což se prý nestalo za 25 let, kdy hrál klub druhou ligu. Měli jsme k dispozici dvě travnaté plochy a jednu umělou nové generace na rozcvičování. K tomu tři restaurace, bylo to výborné. Zážitek pro všechny.