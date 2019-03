Bayern Mnichov se vyřadit dá, říká fotbalová královna Svitková

V pondělí si nasadila slávistická záložnice Kateřina Svitková královskou korunu české Fotbalistky roku 2018, ve středu povede spoluhráčky do úvodního střetnutí prestižního souboje s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistryň.

Jako nejlepší česká fotbalistka cítíte vůči kolektivu větší odpovědnost?

Ne, to ne. Individuální ocenění na moji hru nemá vliv, stále jsem odpovědná a snažím se odvádět maximum. Víc už ani nejde. Možná fanoušci si něco pomyslí, ale ženský fotbal není tak populární, aby mě znali. Rozhodně mě koruna nesvazuje.

A tým mužů Slavie se chlubí, že pronikl do čtvrtfinále Evropské ligy, vy jste o stupeň výš, bojujte v nejprestižnější soutěži Lize mistryň. Není vám trochu líto, že se váš úspěch tolik nezdůrazňuje?

Trošku ano, mrzí mě především, že u nás není ženský fotbal tak medializovaný jako v jiných státech, například ve Španělsku teď přišlo rekordních šedesát tisíc diváků na ligový zápas (Atlético Madrid v. Barcelona). To je velký rozdíl. Kluci si ocenění ale rozhodně zaslouží. My sice hrajeme v Lize mistryň proti nejlepším klubům v Evropě, oni asi ne, protože postoupili v nižší soutěži. Ale kvalitních chlapských týmů je v Evropě mnohem víc, u holek jich tolik není.

Bayern Mnichov ovšem přivítáte na hlavním stadionu v Edenu. Je to pro vás zážitek?

To rozhodně, vždycky se těším, že nastoupíme v Edenu. Stadion je super, diváků bude mnohem víc než na ligu.

Muži se těší, že přivítají věhlasnou Chelsea, vy se pravidelně střetáváte s nejlepšími výběry kontinentu. Nezevšednilo vám to trochu?

To určitě ne. Právě proto mě mrzí, že když loni přijel Olympique Lyon, což je možná nejlepší ženský tým světa, nikdo to tolik nebral, protože v mužské kategorii už takový zvuk nemá. To samé německý Wolfsburg. Teď máme Bayern, který zní každému. Připadám si jako v sedmém nebi, jak to teď funguje, jaká provází utkání medializace. O to víc se těším.

Jste už na takové úrovni, že si na něj věříte?

Je favoritem, ale věřím, že doma neprohrajeme.

Máte narozeniny, u žen se neprozrazuje kolikáté. Byl by pro vás hezký dárek vítězství a případný postup do semifinále?

To by bylo velké překvapení. Je to něco podobného, jako když Viktoria Plzeň hrála v Lize mistrů s Realem Madrid. Ale postoupit se dá i přes Bayern. Záleží, jak nám fanoušci pomohou, jestli dáme první gól. To by byla velká vzpruha.

Za Bayern hraje vaše bývalá spoluhráčka Lucie Voňková, která skončila v anketě Fotbalistka roku druhá za vámi. Psali jste si před zápasem?

Lucka byla dost zraněná. Moc nehrála, chodila víc za béčko. Nepředpokládám, že nastoupí, budu překvapená, když se dostane na lavičku. I proto žádné hecování před zápasem mezi námi nebylo.