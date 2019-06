Boj o Ligu mistrů: Plzeň zná soupeře, vyzve řecký velkoklub

Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Ligy mistrů utkají s Olympiakosem Pireus. První zápas odehraje český vicemistr 23. nebo 24. července doma, odveta je na programu o týden později v Řecku. Rozhodl o tom středeční los ve švýcarském Nyonu.

Viktoria coby nenasazený tým mohla ve druhém předkole nemistrovské části dostat jen dva týmy - Olympiakos Pireus nebo Basilej. Pokud Plzeň z druhého předkola postoupí, získá jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy. V případě, že by přešla i přes třetí předkolo, čekalo by ji ještě závěrečné play-off. V něm vstoupí do kvalifikace ligový šampion Slavia Praha.

Plzeň si dosud zahrála základní skupinu Ligy mistrů třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, loni pak přímo coby vítěz české ligy. Poslední tři účasti v kvalifikaci prestižní soutěže Viktorii účast v hlavní fázi nevynesly - neuspěla v letech 2015, 2016 ani 2017.