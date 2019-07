Brazilské fotbalistky má dovést k úspěchům Švédka Sundhageová

Novou trenérkou brazilské fotbalové reprezentace žen se má stát Švédka Pia Sundhageová, která v minulosti dovedla Američanky ke dvěma triumfům na olympijských hrách. Podle médií s ní brazilská federace jedná, dohodu zatím žádná ze stran nepotvrdila.

Sundhageová ve funkci nahradí odvolaného Oswalda Alvaréze, pod jehož vedením Brazilky skončily na nedávném mistrovství světa ve Francii v osmifinále, v kterém podlehly domácímu výběru 1:2 po prodloužení. Největším úspěchem brazilských fotbalistek zůstává stříbro z roku 2007.

Devětapadesátiletá Sundhageová získala renomé hlavně díky působení u fotbalistek USA, s kterými získala zlaté olympijské medaile v Pekingu a Londýně. Pak vedla pět let Švédky. Poslední rok strávila u švédské reprezentace do 17 let.