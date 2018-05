Brno do druhé ligy? Jeho odchovanec v dresu Jablonce smutnil

Smutný nádech měla sobotní výhra v Brně pro stopera Jablonce a odchovance Zbrojovky Luďka Pernicu, který zamířil do před čtyřmi lety na sever Čech. Pernica se dokázal vžít do pocitů svých bývalých spoluhráčů, kteří se potácí na dně na tabulky a jdou od porážky k porážce.

"Situace je obrovským zklamáním pro Brno. Záchrana už je pouze v rovně teorie. Je mi z toho smutno. Zbrojovku jsem měl a mám rád. Ale nyní jsou moje pocity smíšené," přiznal novinářům po utkání Pernica, který se nechtěl pouštět do hodnocení hry a výkonů brněnských fotbalistů.

"Ztotožnil bych se s tím, co píší média. Nejsou moc produktivní. Nedávají branky," glosoval příčinu současných výsledků svého mateřského klubu. I když Jablonec vyhrál 3:0, tak nepovažoval Pernica utkání za vyloženě jednoznačné. "My jsme měli spoustu náznaků na gólové situace. Zbrklostí jsme se o šance připravili. Do poločasu jsme dali dvě branky. Po změně stran jsme nezačali dobře. Až po třetí brance Považance nebylo co řešit," dodal Pernica, který hrál v dresu Severočechů v Brně už počtvrté. A ve třech zápasech si odvážel výhru.

Ve druhém poločase se Jablonec zatáhl do defenzívy. "Záměr to nebyl. Šetřili jsme krokem. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ve stoje. Neměli jsme ten správný pohyb. Zbrojovka to vycítila. Dala do toho všechno. Ale zvrat se jí nepodařil," poznamenal Pernica, který odmítl myšlenku, že by se už hráči šetřili na finále domácího poháru se Slavií.

"Trenér Rada do nás dva dny před zápasem vtloukal, že před námi je důležitý souboj v Brně. Na pohár se budeme ladit od neděle," řekl stoper.

Po vítězné sérii se Jablonci nabídla vyhlídka postoupit v tabulce ba třetí místo. "Buďme realisté. Nechtěl bych nic podcenit. Po poháru máme doma Karvinou. Musíme být koncentrovaní, abychom nedopadli jako dnes Liberec s Jihlavou. Budeme favorité, máme 47 bodů a jedeme na Slaviii a máme doma Slovácko. Stát se může všechno, můžeme vybojovat i to třetí místo," dodal Pernica.