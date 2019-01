Čechova pohádka aneb Jak gólman Blšan k rekordům přišel

Z nenápadného klučiny osobnost známá po celém světě. Petr Čech se z chmelařské vesničky v Ústeckém kraji vypracoval až mezi nejlepší fotbalové gólmany světa. Dvacet let dlouhá kariéra brankáře nejen reprezentace, ale zejména předních anglických týmů Chelsea a Arsenalu však píše své poslední stránky. Nejpozději letos v květnu se uzavře.

V počátku jeho kariéry nenasvědčovalo nic tomu, že se má stát gólmanem. Mladý klučina chtěl za domovskou Plzeň střílet jeden gól za druhým a fotbal začal hrát v útoku. V deseti letech ho ale trenéři poslali do brány. Zdánlivě odvážný tah se ale koučům vyplatit. Petr Čech se mezi třemi tyčemi uchytil a už tam zůstal.

Smolná premiéra na Letné

Ani teď mu možná nedochází, jak udělal dobře. Plzeň jeho kvality nedocenila, a i když se dostal do reprezentace, tak pustila nadějného gólmana do Blšan za mizerných 350 tisíc Kč. Ve Štruncových sadech si později zřejmě museli drbat hlavu, co udělali za chybu. Sedmnáctiletý brankář se totiž v maličké vesničce chytil. Debut v jejím dresu nezažil nikde jinde než na Letné. Z první střely sice inkasoval, ačkoliv se jednalo o penaltu, přesto i přes tři obdržené branky zanechal dobrý dojem. "Mladý Čech nás určitě nezklamal," chválil budoucí legendu tehdejší trenér chmelařského klubu Miroslav Beránek.

Už tehdy mohl odejít do zahraničí, ale cestu na západ nedopustila Sparta. Pražský klub, který vládl tehdy České republice, zaplatil Blšanům za Čecha 21 milionů korun a v souboji mladého gólmana vyhrála nad německými Brémami, které si rovněž dělaly zálusk. Český brankář si tak připsal první rekord. Dosud se totiž za českého gólmana nevyplácelo v rámci přestupu tolik jako právě za Čecha. "Je to v zájmu perspektivy klubu a Čechovi bude umožněn další výkonnostní růst," prohlásil tehdejší sportovní ředitel Sparty Miroslav Pelta.

Pan Neprůstřelný

Na další rekordní zápis nemusel dlouho čekat. V brance Sparty nepustil v domácí lize úctyhodných deset zápasů gól, neinkasoval 903 minut. Jeho neprůstřelnost překazila překvapivě až rána ze dvaceti metrů, která mu prošla mezi nohama. "Na tréninku z padesáti takových pokusů padesát chytím," zpytoval své svědomí gólman, který ve sparťanském dresu udržel celkem sedmnáct čistých kont, čímž se rovněž postaral o zápis do kronik českého fotbalu.

Penaltový mág

Velký zájem o Petra Čecha přineslo mistrovství Evropy do 21 let, kde s českou reprezentací získal zlato. Na lavičce byl tehdy muž, který ho do velkého fotbalu přivedl - Miroslav Beránek. Gólman byl stěžejním bodem národního týmu. V semifinále vychytal vycházející hvězdy Itálie v čele se záložníkem Andreem Pirlem. V souboji o titul poté vynuloval oproti duelu v základní skupině Francouze a v penaltovém rozstřelu následně zlikvidoval tři jejich penalty. Díky tomu se následně v létě přesunul ze Sparty do francouzského Rennes.

Ve Francii se boje o nejvyšší příčky nedočkal, zato se dokázal připravit výborně na mistrovství Evropy v roce 2004. Tam se blýskl zejména několika výbornými zákroky proti Nizozemcům. Zvláště zákrok proti hlavičce Van Nilstelrooye, která zachránila Česku výhru 3:2 v nádherném zápase, ho připravil na souboje v Anglii, kde se poté oba potkávali, když proti sobě nastupovaly Chelsea a Manchester United.

Zeď v brance Chelsea

V londýnském klubu si připsal Čech další unikátní rekord. V tamější Premier League neinkasoval dlouhých 1025 minut. Neinkasoval od prosince 2004 do března 2005. Chelsea v té sezoně pomohl ke kýženému premiérovému titulu pod ruským miliardářem Romanem Abramovičem. O čtyři roky později jej překonal Nizozemec Edwin van der Saar, který vylepšil Čechův rekord o dalších 286 minut.

Zlomový úraz

Slibně rozjetou kariéru zbrzdilo Čechovi zranění hlavy, které mu způsobil záložník Readingu Stephen Hunt. Český gólman od té doby nesundal ochranou helmu z hlavy a při zápasech byl jasně identifikovatelný. Nicméně i toho nezastavilo. S londýnským klubem získal v letech 2012 a 2013 obě prestižní evropské trofeje. Nejprve Ligu mistrů, kdy ve finále v prodloužení chytil penaltu Nizozemci Arjenovi Robbenovi a následně i v rozstřelu, při kterém vystihl směr při všech pokusech soupeře. O rok později dosáhl s Chelsea i na triumf v Evropské lize.



Nejvíce čistých kont

Další rekordy připsal Čech i v reprezentaci. V roce 2013 se dočkal jubilejní stovky, o tři roky později po mistrovství Evropy kariéru v národním týmu končil se 124 starty, čímž se postaral o další zápis. Ten poslední si nechal až na jaro minulého roku, kdy se jako první gólman v historii Premier League dočkal 200 čistých kont. Za svou kariéru získal Čech přes třicet individuálních ocenění a vyhrál sedmnáct trofejí. Na konec své kariéry by rád ještě jednu přidal.