Čeferin byl jako jediný kandidát opět zvolen do čela UEFA

Do čela Evropské fotbalové unie UEFA byl na dnešním kongresu v Římě znovu zvolen Aleksander Čeferin. Jednapadesátiletý slovinský právník, který stojí v čele organizace od září 2016, byl jediným kandidátem, takže šlo pouze o formalitu.

"Jsem poctěn," řekl k znovuzvolení Čeferin, který nyní povede unii až do roku 2023. "Nejhorší věc, kterou bychom teď mohli udělat, by bylo usnout na vavřínech. Každý den přináší nové výzvy a my chceme, aby si fotbal užívali fanoušci na celém světě," přidal.

Čeferin před necelými třemi lety v čele UEFA nahradil Michela Platiniho, který skončil kvůli zákazu činnosti ve fotbale za přijetí podezřelé platby. Ve volbách tehdy porazil Michaela van Praaga z Nizozemska a mandát získal do konce funkčního období bývalého slavného francouzského reprezentanta.

"Tehdy bylo vedení světového i evropského fotbalu v obrovské krizi," připomněl Čeferin rozsáhlý korupční skandál, který stál místo i šéfa FIFA Seppa Blattera. "A vy jste se přesto rozhodli dát klíče od sídla UEFA někomu naprosto neznámému. Byla to však jedinečná šance změnit věci k lepšímu," dodal.

Čeferin po zvolení prohlásil, že i nadále bude usilovat o dodržování pravidel finančního fair play. "Na první cíl finančního fair play už jsme dosáhli a evropské kluby jsou zdravější než kdykoliv předtím. Dluhy klubům, hráčům nebo trenérům jsou už ve většině zemí jen špatnou vzpomínkou," uvedl.

Předseda UEFA rovněž prohlásil, že v roce 2030 by rád viděl opět mistrovství světa v Evropě. Jako možné pořadatele uvedl společnou kandidaturu Řecka, Bulharska, Rumunska a Srbska, nebo Anglie, Severního Irska, Skotska, Walesu a Irska. Velkým konkurentem ale budou uchazeči z Jižní Ameriky, protože Argentina, Paraguay a Uruguay by rády uspořádaly turnaj při stoletém výročí prvního šampionátu v roce 1930.

V úmyslu má také zabránění vzniku tzv. superligy pro nejbohatší kluby. "Budeme jednat, abychom vymysleli nové soutěže pro budoucnost, ale pořád v nich budou dvě zásady. Hrát je budou moci kluby ze všech 55 členských zemí a o účastnících budou rozhodovat sportovní výsledky," uvedl.

Čeferin ale zdůraznil, že všechno bude vyžadovat spoustu práce. "Nečekejte ihned zázraky. Historie se opakuje, a jestli někdo tvrdí, že dokáže změnit tok historie mávnutím kouzelné hůlky, tak je buď snílek, nebo šarlatán," prohlásil slovinský funkcionář.