Cením si toho, že lidi vydrželi. Byl jsem dojatý, řekl Rosický

Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Rosický byl během exhibičního utkání na Letné při loučení s kariérou dojatý a třeba při rozhovoru s legendárním trenérem Karlem Brücknerem po závěrečné děkovačce měl slzy na krajíčku. Sedmatřicetiletý odchovanec pražské Sparty si na svém domovském stadionu užil i chvíli, kdy na konci zápasu nastoupil na trávník jeho syn. Děkoval fanouškům, že zůstali navzdory silným bouřím, které výkop pozdržely o hodinu.

"Byl jsem dojatý. Samozřejmě byly dva tři momenty, kdy mi trošku tahalo. Když jsem třeba šel okolo trenéra Brücknera a viděl jsem, že taky bojuje, tak jsem musel taky trochu bojovat," řekl na tiskové konferenci Rosický.

"Vážím si toho, že tak, jak to pro mě začalo před 20 lety, tak jsem to tady mohl symbolicky ukončit. Skončit před vyprodanou Letnou je paráda. Ten déšť tomu dodal symboliku, ale bylo to moc pěkné," dodal Rosický, jenž ukončil kariéru v zimě a ve Spartě nyní dělá poradce pro sportovní oblast.

Exhibici podržely bouřky, na stadionu přesto panovala skvělá atmosféra. Rosický přiznal, že měl trochu obavy o osud utkání. "Když jsem viděl ty prchající lidi, co si musejí zkusit, blesklo mi to hlavou. Pak se začaly objevovat názory, že je to nějaké znamení, že nemám končit. To jsem zavrhnul asi po sedmi minutách hry, že to už ne. Hlavně šlo o ty lidi, že museli být v dešti takovou dobu. Moc si vážím, že zůstali. Muselo to být strašně těžké v tom lijáku," prohlásil Rosický.

V kabině při čekání na lepší počasí panovala dobrá nálada. "Musím říct, že kluci byli skvělí. Obě kabiny chtěly hrát, že to nevadí, i když prší. Nemohlo se hrát kvůli bleskům, ale liják že by klukům nevadil," řekl.

První poločas odehrál v dresu výběru světa, za který nastoupili jeho bývalí spoluhráči z Dortmundu a Arsenalu, a po změně stran za výběr ČR. Český tým zvítězil 5:2 a Rosický k tomu přispěl proměněnou opakovanou penaltou po faulu na něj.

"Jasný faul. Fábregas mě nestíhal jako vždy a musel sáhnout na brzdu," žertoval Rosický. "A Lehmannovi jsem neříkal, aby mi něco pustil, to on nedělá. On se při té první penaltě hýbnul dříve, jinak bych to dal," dodal s úsměvem Rosický.

Během zápasu zažíval největší emoce v závěru, kdy se dostala na trávník i jeho rodina a syn dal poslední gól. "To bylo super, když tam byl můj kluk se mnou. Celá moje rodina, která mě strašně podporovala. Bylo tam všechno, co tam mělo být. Syna začíná fotbal bavit čím dál víc, ale do ničeho ho netlačím. Ať si vybere sám," řekl.

Po závěrečném hvizdu se málem rozplakal, když se bavil s Brücknerem, který vedl výběr ČR. "Měl jsem těch rozhovorů v tu chvíli strašně moc. Děkoval jsem mu za to, co pro mě vše udělal v celé kariéře. V ten moment mi říkal, ať mu tohle nedělám, že už na to není stavěný," prozradil Rosický.

Někteří bývalí spoluhráči ho výkonem velmi příjemně překvapili. "Říkal jsem Honzovi Kollerovi, že takhle jako dnes jsem ho snad ještě nikdy hrát neviděl. Škoda, že to přišlo až tak pozdě," žertoval Rosický na adresu jediného dvougólového střelce utkání.