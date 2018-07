Čerčesov dostane ze postup do čtvrtfinále MS novou smlouvu

Trenér ruských fotbalistů Stanislav Čerčesov bude za nečekaný postup do čtvrtfinále mistrovství světa odměněn novou smlouvou. Vedení svazu oznámilo, že v nejbližších dnech se čtyřiapadesátiletým koučem podepíše dvouletý kontrakt s opcí na další dva roky.

Čerčesov převzal reprezentaci před dvěma lety a senzačně s ní na nedávném šampionátu v Rusku došel až do čtvrtfinále. Jeho výběr přitom do turnaje vstoupil jako papírově největší outsider, ale ze skupiny po výhrách 5:0 nad Saúdskou Arábií a 3:1 nad Egyptem a po prohře 0:3 s Uruguayí postoupil do osmifinále.

V něm Rusové po remíze 1:1 v normální hrací době i po prodloužení vyřadili Španělsko a ve čtvrtfinále po remíze 2:2 prohráli 3:4 na penalty s Chorvatskem. Pro sbornou šlo o nejlepší výsledek od postupu Sovětského svazu do čtvrtfinále v roce 1970.