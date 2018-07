Čeští lékaři titul mistrů světa neobhájili, ve finále podlehli Britům

Zlatý hattrick nemá následovatele. Třikrát za sebou dobyli čeští lékaři fotbalový titul mistrů světa, při obhajobě na domácí půdě další nepřidali. Ve finále prohráli s kolegy z Velké Británie 0:2. "Bylo to o prvním gólu," posteskl si trenér Vladimír Richter.

Toužil po dalším triumfu, měl k němu osobní motivaci. "Jako trenér jsem získal jen dva, ten před tím ještě jako hráč. Pro mě by to byl hattrick," zdůrazňoval Vladimír Richter před zahájením šampionátu. Chyběl krůček. Poslední, ale nepodařil se. "Bylo to o prvním gólu," zdůraznil výhodu mužstva, které šlo do vedení. "Dali ho oni," povzdechl si.

"To přináší sport," přijal výsledek manažer mužstva Martin Engel. "Nevyhrál lepší tým ale šťastnější," upozornil. Kvalita protivníka byla ovšem silná, což uznal i kouč české reprezentace. "Byli v obraně konsistentní, tvrdí, rychlí, důrazní," vypočítal jeho přednosti. "Patřili mezi favority," uvědomoval si. "Bylo to zasloužené," uznal.

Finálovou porážku jen těžko vstřebával kapitán Josef Bartoš. "Velké zklamání," netajil rozladění. "Ale na druhé straně porazil nás výborný tým. To není jako prohrát hloupě náhodným gólem se slabším soupeřem," ocenil rovněž vysoké kvality Velké Británie.

S reprezentačním dresem se rozloučila dlouholetá opora stoper Josef Bolen. "Poslední utkání," potvrdil své rozhodnutí. Bohužel porážka. "Ale nemám nepříjemné pocity," sděloval upřímně. "Šest finálových vystoupení za sebou, tři zlata, tři stříbra, to je přece skvělá bilance, ne?" položil si otázku, na kterou nebyla těžká odpověď. "Rozhodně kluci ostudu neudělali," pochválil své svěřence trenér Richter.

Zlatí lékaři se přeměnili ve stříbrné.