Cestu na Maltu bych přál druholigovému klubu, říká patron Blažek

Patronem 22. ročníku zimního turnaje Tipsportliga, jehož finálová část se letos bude konat na Maltě a odletí tam její vítěz, je bývalý brankář české reprezentace Jaromír Blažek, bronzový medailista z ME 2004 v Portugalsku.

Ze sedmi českých klubů, ve kterých jste chytal, se turnaje zúčastní jen Příbram. Budete jí fandit?

Konkrétně nebudu fandit nikomu. Hlavně si budu přát, aby všechno dopadlo dobře, aby se nikdo nezranil, aby neměly zúčastněné kluby žádné připomínky k průběhu a především aby se vydařila ke vší spokojenosti závěrečná část na Maltě.

Mluvíte víc jako pořadatel než jako patron. To vám tak leží turnaj na srdci?

Budu na zápasech přítomen a moc by mě mrzelo, kdyby byly nějaké problémy. Začnu sice na ně chodit později, protože se starou gardou Sparty nyní jedeme na halový turnaj do Německa do Berlína, ale pak to budu bedlivě sledovat.

Vřelý vztah máte k Bohemians Praha, kteří dosud nevynechali jediný ročník. Letos však odmítli i pozvání na závěrečnou část na Maltu. Nemrzí vás to trochu?

Bohemce jsem nejen pomohl jako brankář v roce 2000 do ligy, ale nyní jsem v klubu u dětí. Mám k ní vztah. Je to obrovská škoda, protože její věrní fanoušci dělali zápasům výbornou kulisu. Bude turnaji chybět. Bohužel na chod áčka nemám žádný vliv... Její odmítnutí si vysvětluji tím, že zimní přestávka je poprvé o dost kratší a trenéři nevědí, jak ji pojmout.

Neříkejte, že jako hráč jste měl dlouhé zimní přípravy rád?

Já zažil nejkratší v německém Norimberku, kdy jsme skončili podzim někdy okolo 18. prosince, měli necelý týden volno a na začátku roku jeli na soustředění do Španělska. Vrátili se a za týden hráli bundesligu. A nikdo nic neřešil.

Kdo podle vás turnaj vyhraje?

Prvoligové kluby (Jablonec, Ostrava, Příbram). Může však někdo překvapit. Osobně bych výhru a cestu na Maltu přál někomu z druholigových účastníků, to by byla pro ně super odměna. Komu by se z těchto klubů poštěstilo jet v zimě do takové destinace a mělo navíc všechno hrazené od Tipsportu? Bylo by to pro ně hezké.

Nebylo by hezké přichystat nějaký zápas i pro vás veterány?

Byla by to paráda. Ale nevím, jestli by pořadatel pustil další peníze, aby odletělo na Maltu dalších dvaadvacet dědků.