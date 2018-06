Chovanec sudím šéfovat nesmí, odporovalo by to nařízení UEFA

Komise rozhodčích FAČR byla rozhodnutím výkonného výboru rozpuštěna, polský odborník Michal Listkiewicz po dvou letech ve funkci předsedy skončil. Za velkého kandidáta na jeho místo se považuje bývalý internacionál a trenér Jozef Chovanec. Má to však háček - neodpovídal by požadavkům UEFA.



V konvenci rozhodčích, k níž se připojila i FAČR, se jasně stanoví, že kromě jiných závazných požadavků musí být šéf této stěžejní komise specialista, tedy bývalý rozhodčí. Jozef Chovanec se v česko(slovenském) fotbale představil v mnoho podobách - vynikající fotbalista, docela výsledkově úspěšný trenér, GSM (generální sportovní manažer) ve Spartě, s píšťalkou ho snad však nikdo neviděl.



Přitom to je zásadní podmínka, aby mohl komisi rozhodčích převzít. A FAČR v nedávné minulosti dokázala, že požadavky=diktáty UEFA bezmezně ctí, když dovolila obětovat zásadní prvek demokracie při volbě nejvyšší muže asociace - tedy ve dvoukomorovém systému zákaz majorizace.



Pro tento účel si pozvala i inkvizitora a ukrajinského korupčníka Hryhorije Surkise, aby vzdorovité Moravě vysvětlil, jak dokáže UEFA zatočit s neposlušníky. A teď by se FAČR sama vystavila možnému přísnému postihu?



Všechno se dá přechytračit a obejít, na to jsme v českých fotbalových končinách zvyklí. Ostatně nápad zlegalizovat ve funkci šéfa komise rozhodčích bývalého generálního sekretáře ČMFS a olympijského vítěze 1980 Luďka Macelu už tu byl. Stačilo, aby si odpískal několik zápasů v nižší soutěži, byl mu vystaven průkaz rozhodčího... a už se stal odborně zdatným. A nařízení UEFA vyhověl.



Jestli chce tímto způsobem FAČR postupovat, záleží pouze na jejím rozhodnutí. Jen je nutno upozornit, že Dagmar Damková, partnerka šedé eminence českého fotbalu Romana Berbra, je členkou komise rozhodčích UEFA a takovou poťouchlost by neměla už jen z tohoto titulu schvalovat, natož podporovat.