Chystá se přestup léta? De Ligt má namířeno do Juventusu

Nizozemský fotbalista Matthijs de Ligt přestoupí z Ajaxu do Juventusu. Turínský celek za devatenáctiletého stopera podle televize Sky Italia zaplatí 62 milionů liber (1,78 miliardy korun).

Velký talent De Ligt je už přes dva roky hráčem seniorské reprezentace, za kterou odehrál 17 zápasů. V Ajaxu byl kapitánem, tažení nizozemského celku Ligou mistrů letos zastavil až v semifinále Tottenham.

Právě De Ligt patřil v uplynulé sezoně ke klíčovým hráčům Ajaxu. Nyní ho po diplomatickém boji s dalšími evropskými velkokluby získal Juventus, který ovládl posledních osm ročníků Serie A a nyní ho povede nový trenér Maurizio Sarri. De Ligta k přestupu údajně osobně přesvědčoval i slavný Portugalec Cristiano Ronaldo.

When The King calls, you listen!

De Ligt on the verge of joining Juventus!#DeLigt #Ronaldo #Juventus pic.twitter.com/VTqPw93u5x