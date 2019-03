Diskutabilní video. Je skutečně ku prospěchu fotbalu?

Začátkem loňské sezóny byla do české ligy zakomponována novinka- přítomnost videa na vybraných zápasech. Fotbal se touto inovací změnil vcelku zásadně. Padá víc branek, kope se víc penalt, minimálně jedna konzultace s videorozhodčím je v zápase už samozřejmostí. Jakže je to ku prospěchu samotného fotbalu?

Vůbec poprvé v české lize byla za přítomnosti videorozhodčího zrušena branka a zároveň odpískána penalta pro soupeře. Tím smolným debutantem byl tým Bohemians 1905, který se před domácím publikem v Ďolíčku nejenže nemohl radovat z gólu proti Slavii, navíc údajně Krch ve vápně fauloval Masopusta.

Sudí Pavel Královec po zhlédnutí situace na videu nařídil pokutový kop, který bez potíží proměnil Tomáš Souček. Krizový moment měl dopad na psychickou stránku hráčů, potažmo na celý vývoj utkání.

Rozdílné názory

Jasná penalta, neváhal slávistický útočník Masopust. Destrukce fotbalu, nechápal kouč "klokanů" Hašek. Nešťastný moment, připustil sudí Královec.

Tak to jistě. Uznávaný rozhodčí přitom o správnosti svého jednání nepochybuje, údajně jednal v souladu s protokolem. Přesto tohle nejsou situace, které by ve fotbale vítal. "Teď si představte, že bych útočnou akci tří hráčů Bohemians na jednoho obránce Slavie přerušil, přezkoumal video a po jeho zhlédnutí bych zjistil, že pokutový kop není. To bych znevýhodnil hráče Bohemians," ukazuje Královec druhou stranu mince v rozhovoru pro idnes.

Aby se sudí mohl uchýlit k takto radikálnímu a fatálnímu kroku, musí být na sto procent přesvědčen o své pravdě, k videu by se měl jít spíš symbolicky ujistit. Proč ale v tom případě nechal Královec akci akci "klokanů" dojet a nepískl faul ihned po jeho vykonání? Co kdyby po přezkoumání penalta přeci jen nebyla...

K momentům, které vyvolaly rozpor i řadu otázek, patří i použití videa v nedělním utkání mezi Slavií a Baníkem. Podle mnohých názorů došlo k téměř totožnému faulu ve vápně na obou stranách. Jenže zatímco v případě domácího celku byla nařízena penalta (Stoch neproměnil), v případě baníkovců se pokutový kop nepískal.

Zatímco hosté ve studiu O2 TV Jan Rajnoch s Davidem Kalivodou by pískli obě situace, dle videorozhodčího Královce k pochybení ve vyhodnocení obou momentů nedošlo.

Absence jednoznačného výkladu

Tenis a jestřábí oko. Po použití technologie sto lidé ze sta nepochybuje o správnosti použití moderního výdobytku. Video v hokeji. Byl puk celým svým obsahem za brankovou čarou? I v těchto případech dochází k téměř jisté shodě.

Jenže kopaná zkrátka tak jednoznačná není a nelze faul posoudit jednohlasně.

Jen těžko by padla nejkontroverznější "boží ruka" Maradony, kdyby byla zhlédnuta na videu. Bylo by to spravedlivé? Jistě. Jenže fotbal není jednoznačná hra a její součástí jsou sudí a jejich rozhodnutí. Nebylo by pak lepší nechat tyto okamžiky posoudit je hned, bez odkladu, bez přerušování hry i za cenu chybného posudku?

Pro diváka už začíná být signalizování "konzultace s videorozhodčím" mírně otravné. Video možná přispívá k férovějšímu fotbalu, k zábavnějšímu určitě ne.