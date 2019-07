Do hry nezasáhl ani si nekopl. Stanciu slaví se Slavií první trofej

Ještě ani nekopl v novém působiště a už slavil. Rumunský záložník Nicolae Stanciu se teprve v druhé polovině týdne připojil k mistrovské Slavii a už v sobotu okusil, jaké to je sní slavit zisk trofeje. Pražané totiž zvítězili v Československém Superpoháru 3:0 nad Trnavou a do nové sezony vykročili nejlépe, jak mohli, i když sami tvrdili, že se jednalo hlavně o generálku na domácí soutěž.

"Chci se Spartou získat trofej, než odejdu," deklaroval Stanciu, když přicházel na Letnou. Ve sparťanském dresu strávil rok, než prchnul do arabského Al Ahli, žádného poháru se ale nedočkal. To, na co čekal marně rok se Spartou, se mu podařilo se Slavií ihned po přestupu a přitom se k týmu připojil ani ne 48 hodin před výkopem v Trnavě. S trochou nadsázky se dá říct, že má splněno a z Edenu může v budoucnu s klidem odejít.

Mnozí sparťanští fanoušci, pro které je Stanciův přestup k úhlavnímu nepříteli nepřijatelnou záležitostí za jakékoliv situace, tak dostali další sůl do bolavé rány, jež jim Rumun přichystal. Za Slavii přitom neodehrál ani minutu, v superpoháru nebyl ani na střídačce a utkání na Slovensku sledoval pouze z tribuny, přesto se u něj cifra v počtu získaných trofejí na jedničku.

Trenér Trpišovský ho nechal sedět, což odůvodnil zápasovým mankem, které Stanciu nabral v Arábii, a že se Rumun musí dostat do kondice. Nejčerstvější posila se ale v týmu aklimatizovala rychle, a to tak, že ve frontě pro medaili předběhl Josefa Hušbauera, který se postaral o třetí gól Slavie a stejně jako Stanciu i on nosil dříve ve Spartě kapitánskou pásku.

Několik minut po zápase se na internetu objevila fotka Stanciua spolu s trenérem Jindřichem Trpišovským v klubovém tričku "A všichni se baví,". Slávisté tak činili rozhodně a jejich fanoušci rovněž, zatímco ty sparťanští nikoliv. Jejich reakce přijde až v zářijovém derby, které přivítá Letná, tak dostává ještě větší náboj a to více jak dva měsíce před tím, než vůbec vypuklo.