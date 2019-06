Dočká se Hradec konečně stadionu? Už se má brzy začít stavět

Stavba fotbalové arény v Hradci Králové na místě polorozbořeného Všesportovního stadionu by měla začít příští rok. V pořadí už třetí výběrové řízení na stavební firmu chce město vypsat v červenci. Stavba by měla trvat 18 měsíců a stát 740 milionů korun. Druholigový městský fotbalový klub FC Hradec Králové bude muset po dobu přestavby hrát jinde. Novinářům to řekl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS). Stavbu stadionu město připravuje přes 15 let.

Loni město na stadion vypsalo dva tendry, ale oba zrušilo. Po zrušení posledního tendru loni v listopadu nechalo nové vedení města tvořené koalicí ANO, ODS a Změny pro Hradec zpracovat dva posudky na posouzení projektu, ceny stavby a přepočet nosné konstrukce. Posudky podle Bláhy ukázaly podcenění finanční stránky a závažné nedostatky v dokumentaci. Dokumentaci projektant v rámci reklamace následně přepracoval.

V úterý rada města schválila podmínky výběrového řízení na stavební firmu. Definitivně je budou schvalovat zastupitelé 25. června. Oproti dosavadním plánům město počítá s tím, že stadion postaví najednou a ne po etapách. Podle Bláhy to vyjde levněji.

Stavební firmu by město chtělo vybrat do konce letošního roku tak, aby na jaře 2020 mohla začít stavět. Pro fotbalisty to znamená, že celý rok 2020 a jaro 2021 by hráli jinde. "Klub si pro utkání bude muset najít nové zázemí. Trénovat bude moci na tréninkovém hřišti před stadionem," uvedl Bláha. Míní, že utkání by klub mohl hrát například na hradeckém hřišti Bavlna, v Chrudimi či Pardubicích.

Zastupitelé také budou příští týden schvalovat vyčlenění 740 milionů korun do rozpočtu města na stavbu stadionu. Poslední tendr na dvě tribuny a trávník měl stanovenou cenu asi 480 milionů. V ceně 740 milionů korun včetně DPH je zahrnut celý stadion se čtyřmi tribunami a trávníkem a je v ní započítáno i zhruba sedmdesátimilionové navýšení z titulu růstu cen stavebních prací v posledních letech.

Stadion bude město podle náměstkyně primátora pro ekonomiku Moniky Štayrové (ANO) platit z vlastních zdrojů, úvěr si brát nehodlá. Město se bude snažit na stavbu získat dotaci od státu, uvedla. "Na každou z pěti částí bychom údajně mohli žádat dotaci až 40 milionů korun. Uvidíme, jaká bude dotační výzva," řekla.

Stadion by měl být pro deset tisíc diváků. Zachováno u něj zůstane i typické osvětlení čtyřmi takzvanými lízátky, i když v modernizované podobě. Stadion vznikne na místě stadionu z roku 1960. Stavba má být největší investicí města za poslední léta.

Na podzim 2017 město nechalo zbořit západní tribunu, po níž zbyl jen hliněný val. Z nynějšího stadionu zůstane pouze objekt východní tribuny, který bude sloužit jako zázemí pro potřeby tréninkových hřišť.